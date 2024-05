El boxeador Ryan García dio positivo a una prueba antidopaje de la cual se dijo arrepentido, pero después señaló que “están tratando de quitarme mi mayor victoria” al asociarlo con su triunfo contra Devin Haney y su foto a lado de Donald Trump.

La polémica saltó en contra de García al dar positivo a dopaje, al realizarse un par de pruebas por la Asociación Voluntaria Antidopaje (VADA por sus siglas en inglés) el pasado 19 y 20 de abril, esto de acuerdo con el reportero Dan Rafael.

El comunicado señaló que el pugilista dio positivo a PED Ostarine, la cual le ayudó a mejor sus rendimiento físico en el cuadrilátero durante su más reciente pelea y victoria frente a Haney.

Te podría interesar: Rechaza Cruz Azul acusaciones de impedir modificaciones a la Liguilla

En primera instancia, Ryan García lo tomó con humor, pero luego se dijo arrepentido en sus redes sociales: “Mal de mi parte, no debería haber tomado esto”.

My bad I shouldn’t have took this pic.twitter.com/WDgWkMMyOr — RYAN GARCIA (@RyanGarcia) May 2, 2024

Posteriormente el pugilista señaló que pretenden robarle su triunfo frente a Devin y dijo que solo tomó suplementos:

“Todo el mundo sabe que no hago trampa (…). Nunca tomé esteroides… Apenas tomo suplementos. Grandes mentiras. Le golpeé el trasero (refiriéndose a Haney)”.

Fake news like if I was Donald trump pic.twitter.com/PVg5EW7yLd — RYAN GARCIA (@RyanGarcia) May 2, 2024

Reunión con Donald Trump

Ryan señaló que “están tratando de quitarme mi mayor victoria. Es un poco triste si lo piensas”, incluso apuntó que la supuesta trampa se debería porque el pasado 28 de abril compartió una fotografía -en sus redes sociales- a lado de Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos, escribiendo “AMERICA”.

“Hmm me ven con Trump y ahora soy positivo por esteroides. Este es un ataque directo. Loco”, posteó Ryan García en su cuenta de X.

Te podría interesar: Fallece Paco Villa, narrador y cronista deportivo de TUDN

Hmm I’m seen with trump And now I’m positive for steroids This is a straight attack Crazy — RYAN GARCIA (@RyanGarcia) May 2, 2024

El equipo del boxeador de 25 años de edad tiene 10 días para que se analice una de las pruebas, ya que según Mike Copinger -de ESPN- la primera prueba presuntamente dio positivo a 19-norandrosterona, una sustancia prohibida, pero que no está demostrado que esté en dicho examen.

LEO