Las reformas constitucionales que remitió el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero no fueron bloqueadas por la oposición en la Cámara de Diputados, aseveró el coordinador de Acción Nacional, Jorge Romero.

En cambio, dijo en conferencia de prensa, es muy notorio cuando la mayoría legislativa de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) cuando “quería ponerle el acelerador a algo”.

“No se vaya a pensar que en este caso fue la oposición quien bloque (…) yo lo he venido diciendo, es muy notorio cuando esta mayoría quería ponerle el acelerador a algo y le aceleraba, pues ahí están Afores, ahí está Amparo y ahí están Amnistía.

“Cuando la 4T le quiere acelerar, le acelera. En esta lo dijimos desde un principio, no notamos ningún afán de legislarlo. Cómo se lea, pues ya es materia de analistas que la mayoría no haya querido meterle acelerador a lo último que mandó el Presidente, cada quien dele su propia lectura”, expresó el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en San Lázaro.

Sobre la posibilidad de que las iniciativas enviadas por el mandatario sean dictaminadas en comisiones para evitar que sean desechadas, el vice coordinador del PAN, Elías Lixa, comentó que eso ya será cuestión de cómo cada quien administre su tiempo.

Sin embargo, consideró que si en tres meses no se dictaminaron y este martes que pudo subirse el último asunto no se hizo, “pues yo creo que no se necesita ver mucho hacia el futuro para saber cuál va a ser el destino de iniciativas presidenciales: desechadas”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo (Morena), no desechó la posibilidad de convocar a un periodo extraordinario para dictaminar las iniciativas presidenciales.

“Llegaron los expedientes, y entre todos hicimos proyectos de dictamen que en estos momentos están en calidad de documentos de trabajo para que se conozca el trabajo que hicimos. Y sí, la posibilidad de hacer un periodo extraordinario no está muerta, no sé quién lo haya dicho, porque siempre hay la posibilidad de que exista un periodo extraordinario. No tiene por qué cancelarse de antemano eso. Después de las elecciones quién sabe qué cosas pasen”, comentó.

Agregó que está a la espera de que la Jucopo integre conclusiones y formule posibilidades de acuerdos de consenso en determinadas materias de reforma constitucional y ello les permita convocar a sesión de trabajo de la comisión.

