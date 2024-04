Supercell, compañía desarrolladora de títulos como Clash of Clans o Clash Royale, compartió que el delantero del Manchester City, Erling Haaland, es fan de sus juegos y por ello pudo existir la colaboración.

El jugador noruego que actualmente milita en el Manchester City, Erling Haaland, tendrá su propio personaje en el juego de Clash of Clans, uno de los más descargados para dispositivos móviles en todo el mundo.

También Supercell mencionó que el personaje que estará basado en el astro del futbol será el “Rey Bárbaro”, que en aspectos generales sí tiene la apariencia del deportista.

El personaje estará disponible durante un evento del mes de mayo, siendo la temática muy enfocada en el futbol.

De acuerdo con los creadores, es la primera ocasión en que un personaje del juego se basa en alguien de la vida real, pese a la larga trayectoria que ya suma el título.

En el evento los jugadores podrán escoger si quieren atacar al pueblo que defiende el “Rey Bárbaro” o ser el personaje y buscar derrotar a otros clanes en el mapa.

Supercell dio a conocer esta noticia por medio de redes sociales, con un video en donde Haaland se reúne con personajes del juego y lo transportan al mundo del juego pero ya convertido en el “Rey Bárbaro”.

“Soy un gran fan del juego desde hace mucho tiempo y lo sé todo sobre él, así que aparecer como un personaje del juego es realmente genial”, afirmó el delantero de los Citizens.

Haaland for the Win! That’s right, long-time player of Clash of Clans, @ErlingHaaland is coming to Clash of Clans TOMORROW!

Get ready for a full month of Challenges, Skins, Troops, Events, and more! Learn more: https://t.co/6gUgVAOuxy pic.twitter.com/hmB0dJzRU5

— Clash of Clans (@ClashofClans) April 30, 2024