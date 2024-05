El cantante español, Abraham Mateo se ha convertido en una sensación en los últimos años. Y es que desde su primera visita a la Ciudad de México a sus 17 años logró cosechar una gran base de fans en nuestro país.

Hoy, con 25 años, Abraham sigue evolucionando y muestra de ello es con su más reciente material Insomnio, el cual fusiona el sonido pop actual pero rescata un poco las bases de los años 80 y 90.

“Decidí llamarlo Insomnio porque me suelo inspirar en las noches. Tengo el problema de no poder dormir por querer estar todo el rato en el estudio. Lo tengo en mi casa y en este me he permito el lujo de experimentar con lo que sentía. Partiendo del pop pero con varios estilos musicales.

“Me he mostrado como productor y compositor. Es un disco que es muy experimental”, compartió Abraham Mateo a 24 HORAS.

Este año regresa a México para presentar su gira este 30 de octubre en el Teatro Metropólitan.

Y es que el insomnio no ocurre solo en lo laboral sino que también sigue teniendo preocupaciones por los suyos.

“El sentimiento de repente sentir que en la vida personal no está bien. Puede ser a nivel familiar o de amigos. Cuando se que alguien necesita ayuda me provoca el insomnio. Después de la música eso es algo que me preocupa”, complementó.

Para el originario de Cadiz, Luis Miguel ha sido su inspiración para la creación de su más reciente LP.

“A mi me encanta traer esas melodías de antes y esos géneros que me gustan. Luis Miguel es una base. Y es por ello que he decidido fusionarlo y darle personalidad al meterle flamenco, electrónico y de esa forma mi música está adquiriendo un sello que es lo que todo artista busca. Hemos conseguido un resultado interesante”, mencionó.

Para un artista las colaboraciones siempre son clave a la hora de presentar su música y Abraham Mateo no quiso quedarse atrás y es por ello que ha reunido a talentos consolidados como Sebastián Yatra, Ana Mena, entre otros.

Evolución y el futuro

Desde muy pequeño, Abraham Mateo supo que quería dedicarse a la música y ha presentado siete álbumes con los que ha mostrado evolución en distintos ámbitos. Él considera que sigue teniendo la esencia de ese niño de 11 años que decidió aventarse al ruedo con su álbum homónimo.

“Sigo siendo el mismo. El corazón está intocable y claro que han habido algunos cambios físicos y un sonido más maduro a nivel musical. Lo bueno es que a la par que yo mis fans han ido creciendo conmigo. Eso hace más fácil que se identifiquen conmigo”, reflexionó.

Finalmente, Abraham Mateo menciona que aún tiene muchas por hacer pues apenas tiene 25 años y agrega que México ha sido clave para su carrera.

“Tengo 25 años y todavía tengo una lista de sueños que quiero cumplir. Estoy contento de saber que en México me reciben con las puertas abiertas”, concluyó.