Tras los señalamientos en su contra por parte de candidatos opositores, el jefe de Gobierno, Martí Batres, rechazó intervenir en el proceso electoral en la Ciudad de México. “No nos hemos metido en la elección, no nos vamos a meter”, respondió.

En conferencia, el mandatario capitalino advirtió que su Gobierno no caerá en debates con la oposición, ni de ninguna fuerza política, al calificar de absurdos los señalamientos.

“Hoy por la mañana se hizo una conferencia de prensa de la oposición en contra del Gobierno de la Ciudad de México. No vamos a caer en esta lógica porque no nos hemos metido en la elección, no nos vamos a meter. No vamos a entrar en debates”, respondió.

Por si no lo viste: Inaugura Taboada ‘mañaneras’ de la oposición para exhibir “intervención” en campaña

En este sentido, el jefe de Gobierno rechazó de manera tajante que el Gobierno de la Ciudad de México intervenga de alguna forma en el actual proceso electoral.

“Rechazo absolutamente cualquier tipo de acusación y señalamiento, no interviene el Gobierno de la Ciudad de México y no va a intervenir”, recalcó Batres, al añadir que la Fiscalía de delitos electorales es autónoma y no depende del Gobierno de la Ciudad.

Por si no lo viste: Caen 68 en Iztapalapa por venta de drogas, armas y robo de autopartes

Las declaraciones del jefe de Gobierno fueron emitidas luego de que esta mañana, candidatos de la oposición convocaron a una conferencia en la que acusaron la supuesta intromisión de autoridades en el proceso electoral en la capital.