La escena mexicana del Post Punk y el Darkwave no es nueva, y en la actualidad, ha ganado gran fuerza y notoriedad gracias a proyectos como Stranger and Lovers, quienes han cautivado a la audiencia con su sonido de oscuridad y su temática erótica.

“Creo que en México se ha aprovechado el hito internacional que han tenido estos géneros y de por sí una escena que era fuerte pero muy de nicho, se mezcló entre lo nuevo y lo viejo y empezó a ofrecer gran variedad de sonidos y visiones, pero con proyectos de mucha calidad que hacen que los mismos mexicanos volteen a ver a la música hecha en nuestro país a la misma altura de la internacional”, contó Axel, vocalista y líder de Stranger and Lovers, en entrevista con este medio.

Esta agrupación es la muestra del crecimiento y la proyección internacional de esta escena actual, pues en un lustro han conseguido sonar por todo lo alto su mezcla de sonidos oscuros.

“Creo que relativamente ha sido un tiempo muy corto el que llevamos en activo, pero trabajamos mucho en el proyecto, invertido esfuerzo, sacrificado momentos y cosas, pero sentimos cómoda esta manera de trabajar y nos ha resultado muy bien frente al público.

“Esa es la naturaleza de la banda, cada una tiene su identidad y su manera de trabajar

y la nuestra es esa, la cual se fue dando sin obligarnos ni nada. Simplemente así ocurrió”, aseguró Axel.

Este ritmo ha llevado a la banda a salir, en gran medida, de lo que se considera la escena underground para dar paso a ser reconocidos e invitados a foros mucho más grandes y profesionales, uno de esos primeros pasos fue tocar en el festival Wave Gotik Treffen en Alemania.

“Se siente muy bien llegar a un lugar como ese, que tu música sea reconocida de esa manera. En lo personal, fue como graduarnos, llegar a lo más grande que puede haber como un festival tan importante de este género. Hubo momentos únicos como bajar al buffet del desayuno y que las 40 personas que estaban ahí eran de bandas legendarias.

“Entrar en un ámbito más profesional de pronto parece lejano e inalcanzable porque se escucha que hay que tener “palancas” y dinero y la verdad la única palanca que nos ha hecho llegar hasta acá en nuestra música y nuestro esfuerzo y me siento orgulloso de ello”, continuó.

Sobre la temática apegada al erotismo que tiene Stranger and Lovers, Alex explicó que quería salir de los “lugares comunes”.

“El concepto lo tomamos porque no quisimos irnos por lo típico de los vampiros y la muerte, entonces tratamos de ofrecer algo que está un poco más cercano a nuestra vida privada y lo quisimos externar de esta manera”, aseguró.

El estilo de la banda es difícil de encasillar en un género, pues dejan que los sonidos agarren su propia ruta; sin embargo, siempre están dentro de los sonidos oscuros del

post punk, darkwave y EBM.

La primera presentación de este 2024 por parte de Stranger and Lovers será con los turcos de She Past Away el 4 de mayo en el Pabellón Oeste, en donde sonarán las canciones anteriores de la banda y su nuevo material próximo a publicarse, titulado P3rv3rt.

“ Estrenamos canciones que no han sonado en vivo, traemos una nueva imagen y elementos técnicos que nunca habíamos utilizado y desde luego, nos sentimos honrados de ser una banda invitada con She Past Away y ya no una banda abridora”, finalizó.