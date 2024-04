La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez retó al Instituto Nacional Electoral (INE) a observar la falta de condiciones para instalar casillas en Frontera Comalapa, Chiapas; y advirtió que, así como el crimen organizado evitó que sus habitantes asistieran a uno de sus eventos, también lo harán el día de la elección.

“A ver, que vaya el INE a Frontera Comalapa, que vaya. Yo reto al INE que vaya a Frontera Comalapa, una persona que vaya con la comisión de ver en qué condiciones, porque hay cientos de desplazados ¿Quién los va a dejar entrar a votar?”, declaró en conferencia de prensa.

La ingeniera Gálvez Ruiz destacó que, “los delincuentes”, no van a dejar entrar a los pobladores a votar, “si tienen control del pueblo. Por algo se salieron, porque fueron amenazados. Entonces, hay lugares donde hay problemas reales. Y la Frontera es un lugar, no así Tapachula, no así Tuxtla, no así San Cristóbal, o sea, el tema está muy focalizado en Frontera”.

Sobre la negativa de los magistrados Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de recibirla junto con los dirigentes nacionales de los partidos que abandera, Gálvez Ruiz dijo que le ofrecieron una reunión virtual y solo con algunos magistrados; y aclaró que no hubo un malentendido como señaló el Tribunal.

“No, no hubo un malentendido, nos ofrecieron una videollamada, una audiencia por conferencia y no estaban completos los magistrados, o sea, eso fue y entonces ante esa decisión mi equipo de campaña optó por no confirmarla porque lo que ofrecían era una llamada a distancia”.