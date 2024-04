Daniel Bisogno se presentó en Ventaneando, estaba contento porque confiesa que el trabajo es su mejor medicina; la producción y el staff lo recibieron con aplausos y contó su terrible experiencia y lo que ha tenido que hacer para poder recuperarse.

Horacio Pancheri estuvo pleno durante su boda con Isa Valero y está seguro que es la mujer de su vida; esperan que pronto puedan formar una familia, pero primero disfrutarán de su matrimonio.

Las cinco Spice Girls se reunieron en el cumpleaños 50 de Victoria Beckham, que se llevó a cabo en Londres. Salma Hayek confesó que fue una gran fiesta y que no paró de bailar, apareció en varias imágenes junto a Tom Cruise.

Alberto Guerra no quiso compartir lo que platicó con Madonna, aseguró que fue muy extraño y no creía que fuera cierto que estaría en una portada junto a la cantante, pero ha sido una grata experiencia y su esposa, Zuria Vega, está orgullosa de él.

La mamá de Ana Bárbara no ha recibido respuesta por parte de su hija, después de haber lanzado la carta y aunque sabe que ya la leyó, la cantante ha preferido guardar silencio. Es importante resaltar que Lourdes Mota teme por la vida de su hija, se desconoce qué le hace pensar que Ángel Muñoz podría lastimarla.

Elizabeth Gutiérrez y William Levy no se casaron, pero tienen una propiedad en común y en caso de que decidan venderla, cada quien recibirá lo que invirtió.

Por las leyes que rigen Florida, William no está obligado a darle dinero a Elizabeth, no tiene derecho a una pensión, pero sí tendrá que dar pensión a su hija, que es menor de edad, pero legalmente no serán más de mil o mil doscientos dólares, y será asunto del actor si decide darle más dinero.

Como se dijo, Cristian Castro terminó con su novia Ingrid Wagner, el romance duró 21 días y ella dijo que lo ‘ama’ y no tiene nada malo que decir, sólo que sus vidas ya no eran compatibles, porque él viaja mucho y ella tiene cinco hijos.

Aunque llegando a Argentina, Ingrid comentó que el cantante ya anda con su corista.

Eiza González fue captada durante la alfombra roja de la cinta The Ministry Of Ungentlemanly Warfare, de la cual forma parte y la acusaron de haber despreciado a su compañero de reparto Babs Olusanmokun, ya que aparentemente no quiso saludarlo porque estaba hablando con Henry Cavill, pero aclaró que las cosas no son como las cuentan y que no es racista.

Nodal estrenó millonaria dentadura de oro y diamantes, valuada en 60 mil dólares, por cierto, la mandó a hacer en la misma joyería donde Peso Pluma hizo la suya.

El concierto de Grandiosas tuvo una buena época, pero el productor, Hugo Mejuto, por diversas razones, no ha logrado levantarlo y las últimas noticias indican que se pospone hasta febrero del 2025.

Tengo un pendiente, Toñita asegura que Lizbeth Rodríguez la lesionó a propósito durante el programa Survivor y lamentablemente acabó en el quirófano. Será mejor que se concentre en su recuperación y olvide los pleitos ¿no creen?

Hay más… pero hasta ahí les cuento.

FACEBOOK y YOUTUBE Ana María Alvarado

IG y TW @anamaalvarado