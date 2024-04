Durante meses se ha especulado que Quentin Tarantino se alejaría del cine con su nueva producción The Movie Critic. Sin embargo, sin razón alguna decidió cancelar el proyecto, dejando en suspenso su retiro.

La cinta se promocionó como la décima y última película del galardonado cineasta, pero se informó que ya no está en sus planes su continuidad como realizador, a pesar del interés y toda la expectativa que se había creado en torno a ella.

“No recuerdo que reescribiera tanto y retrasara una fecha de inicio una vez que tenía una película en mente”, dijo al medio The Hollywood Reporter, un socio de una agencia cercana a la cinta.

Originalmente, el largometraje trataba de un escritor de reseñas de películas para una revista pornográfica ficticia a finales de los años 70 y luego evolucionó silenciosamente, en medio de una serie de reescrituras, hasta convertirse en algo parecido a un spin-off de su novena película,

Érase una vez en Hollywood y entre los rumores, resaltaba que Brad Pitt volvería a su personaje de Cliff Booth.

Si bien, nunca existió un estudio de manera formal detrás del proyecto, fuentes cercanas al mismo, contaron a THR, que era Sony Pictures quien lo llevaría a cabo, pues quedaron satisfechos de trabajar con él en en 2019 gracias a Érase una vez en Hollywood, el cual se volvió en el segundo título más taquillero en la cinematografía de Tarantino, pues recaudó 377.4 millones de dólares a nivel mundial. Las fuentes también dijeron que la atmósfera dentro del estudio no es de decepción.

Si bien, Tarantino, como era de esperarse, no ha hecho ninguna declaración, sus allegados no hablaron con claridad en cuanto a la cancelación del mismo, de hecho afirmaron que no es el único guión que ha desechado y se ha popularizado que en realidad ahora tiene otros temas de interés en cuanto a la trama que verá el ocaso de su prolífica carrera de cineasta. De las palabras del mismo Quentin Tarantino, se dijo que la cinta trataba de “un tipo que realmente vivió pero que nunca fue famoso, y que solía escribir críticas de películas para una revista porno”, pero eso fue en un inicio.

Algunas otras fuentes, todas anónimas como las anteriores, revelaron que Tarantino trataba de cerrar su carrera con la idea de un universo en donde todas sus películas coexistían en la misma, tal como se ha mostrado en el pasado con algunas referencias a nombres de personas, lugares, objetos y hasta la marca de cigarros ficticia Red Apple.

Otra idea era que la película incluiría una sala de cine donde algunos personajes pudieran potencialmente interactuar con un futuro autor en ciernes, como Tarantino de 16 años, que trabajaba como acomodador en un cine para adultos, tal como él lo reveló, por lo que se manejó un aura de autobiografía en su intento de abandonar el cine.

El cineasta también ha hecho público que busca dedicarse a ser escritor y existe una novelización de Once Upon a Time in Hollywood, en donde se ahonda en la vida de Cliff Booth, por lo que se pensó en que esta cinta podría ir por esa dirección.

“Nunca intento sacar nada demasiado rápido. Si lo hago, me doy cuenta y me regreso. No es necesario hacer todas las películas. No todas deberían hacerse”, dijo durante una conferencia en 2016. Ahora, The Movie Critic forma parte de las películas que quizá nunca se harán.