De acuerdo con Justin Brooks, uno de los mejores abogados penales de Estados Unidos y director fundador del California Innocence Project, existen varios factores que llevan y mantienen a personas inocentes en prisión; tan solo en Estados Unidos el 58% se debe a errores en la identificación de sospechosos, 17% a confesiones falsas, 31% a datos falsos de un informante en la cárcel y la lista continúa, explicó el abogado en su visita a la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).

Desde hace 30 años, el abogado Brooks, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Diego, ha jugado un rol muy importante en la búsqueda de la liberación de más de 40 personas inocentes, labor que inició a partir de tomar el caso de Marilyn Mulero, mujer sentenciada a muerte por un acuerdo entre el fiscal y su abogado defensor. El fundador del California Innocence Project, quien actualmente lleva más de 60 proyectos de inocentes en Europa, Asia y Latinoamérica, se dio el espacio en su agenda para visitar la UDLAP, donde dio una conferencia magistral a los estudiantes y a la comunidad en general.

Ante un auditorio repleto, enumeró los principales factores por los que una persona es acusada de un crimen que no cometió. Mencionó, por ejemplo, la contratación del abogado equivocado, aquel que no investiga, no pugna o bien establece acuerdos sin consulta de su cliente. También identificó entre los factores, los errores humanos de quien testifica pues una persona puede cambiar u omitir detalles en sus declaraciones, no recordar bien al sospechoso o bien confundirse por estar bajo mucho estrés durante sus declaraciones.

“Es importante que (los jueces) entiendan conceptos básicos de memoria, ya que ésta no funciona como una videocámara, no graba todo, no está en la cabeza todo el día; la memoria funciona como una computadora, la información está detrás de los cinco sentidos y tenemos un poco de información en partes diferentes de nuestro cerebro, (así) el proceso de la memoria es de reconstrucción y a veces la reconstrucción es mala”, explicó Justin Brooks.

Asimismo, refirió las confusiones que se dan cuando se está cansado y una autoridad grita, esto con relación a las horas que pasa un acusado dentro de una sala de testificación, por lo que en algunos casos terminan admitiendo cosas que no son ciertas: “17% de las condenas se basan en confesiones falsas, porque después de 13 o 14 horas en interrogación dicen OK dame el papel, yo cometí el crimen, no quiero hablar más”, expuso el profesor de la Universidad de San Diego.

Justin Brooks también habló sobre el papel que juega el uso incorrecto de la ciencia en la aplicación de pruebas y de la propensión de grupos vulnerables a sufrir injusticias, por su pobreza o condiciones étnicas: “es verdad que en los Estados Unidos y en todo el mundo, hay personas en una comunidad que tienen más y otros menos derechos”, comentó el abogado e hizo un llamado a los estudiantes de la UDLAP a unirse a su labor, para apoyar a cientos de personas en todo el planeta que son acusados injustamente.

Durante su visita a la UDLAP, Justin Brooks realizó una serie de actividades que permitió a los estudiantes y al público en general tener un panorama real de los retos que enfrentan los abogados en la búsqueda de la justicia.

Además de la conferencia en la que habló de su libro “You Might Go to Prison Even Though You’re Innocent”, recorrió el campus, reconoció la infraestructura educativa con la que cuenta la UDLAP para el proceso de enseñanza-aprendizaje y realizó un taller sobre las recomendaciones para preparar y ganar un juicio oral, herramientas argumentativas consideradas como clave para la práctica legal.

