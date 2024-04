La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, denunció que las autoridades chiapanecas impidieron el paso al transporte público para que sus simpatizantes no pudieran llegar al mitin que encabezó en Huixtla, municipio de la región del Soconusco.

“Mi equipo me decía: ‘oye es que no están permitiendo que pase el transporte, es que el evento está muy solo’. ‘Yo, así hubiera uno, estaría aquí, con uno que me escuche yo estaría aquí, nunca voy a cancelar un evento, porque por una persona que me venga a escuchar yo me doy por servida”, denunció ante simpatizantes que no pudieron llenar el salón del evento.

Gálvez recordó que durante la campaña ha enfrentado de todo “he sido perseguida, intimidada, se han metido con todo, con mis hijos, con mi marido, con mi patrimonio, con mi empresa. No me han encontrado absolutamente nada y aquí estoy por ustedes, porque me resisto a dejarles a mis hijos un México lleno de violencia”.

En Tapachula acusó que en la entidad fronteriza no hay Gobitodo “he sido perseguida, intimidada, se han metido con todo, con mis hijos, etono y por ello se ha incrementado la violencia.

“Aquí en Chiapas no hay Gobierno, con todo respeto para el gobernador que ya se va, pero ni se le va a extrañar”