Cristopher James Barousse interpela a Javier Corral durante conferencia en Sonora

Cristopher James Barousse encaró a Javier Corral a quien lo acusó de presuntamente haberlo torturado y por abuso de poder en su gestión como gobernador de Chihuahua.

Javier Corral Jurado -quien es parte del equipo de campaña de la candidata Claudia Sheinbaum– asistió al foro ‘Retos en el Combate a la Corrupción’ en el estado de Sonora.

A esta conferencia también acudió Cristopher James Barousse, exdirigente juvenil del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y a quien absolvieron este 2024 por el presunto delito de desvío de recursos.

James Barousse encaró a Corral a quien en frente de todos los asistentes al foro lo señaló por presuntamente encarcelarlo, torturarlo y abuso de poder durante su mandato como gobernador en Chihuahua.

“Tú me perseguiste, me señalaste, me encarcelaste, me torturaste y salí absuelto”, dijo el exfuncionario al exgobernador panista frente a todo el público.

“Cuando me enteré, trabajando aquí, en el estado de Sonora, aquí en Cajeme, qué venías, dije, yo creo que es una buena oportunidad para venirte a decir en tu cara que todo lo que estás diciendo desafortunadamente no lo aplicaste”, añadió Cristopher James Barousse.

James reprochó al exgobernador que no recuperó dinero en materia penal como afirmó, pues dijo que sí y fueron 280 millones de pesos.

“Cero pesos, ningún juicio de los que nos metiste a la cárcel, lo ganaste; desafortunadamente y te lo quiero decir en la cara, yo no tengo miedo, y no voy a permitir que sigas mintiendo y no voy a permitir que sigas torturando ¡Tú me torturaste!”, añadió.

Los asistentes empezaron a decir “¡fuera!”, en reiteradas ocasiones y el clip se corta.

Discusión escala a las redes sociales

Tras esto, las acusaciones de James Barousse contra Corral escalaron más allá y en las redes sociales cuando el exmandatario estatal afirmó que fue un enviado de Manlio Fabio Beltrones.

“Manlio Fabio Beltrones nos envió a uno de sus pandilleros a Cajeme, quien como él, recibió dinero de la nómina secreta de César Duarte, e incluso usaba a su mamá para recogerlo del sótano de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua”.

James Barousse no se quedaría atrás por lo que indicó que nadie lo envió y tildó a Javier Corral de ser un “torturador, corrupto y mentiroso” y de solo estar “buscando fuero para protegerte de las acusaciones y delitos que cometiste”.

Por último le recordó el asesinato de la periodista Miroslava Breach (ocurrido el 23 de marzo de 2017 en la capital de Chihuahua) y remató diciendo que asistirá a cada foro en que se presente Corral Jurado.

Simplemente con la acusación por el Asesinato de la periodista Miroslava tienes.

Me bloqueaste por cobarde, en cada foro te iré a encarar y desenmascarar lo sinvergüenza que eres!. — Cristopher James B (@CJamesBarousse) April 23, 2024

Cristopher James Barousse acusado de presunto desvío de recursos

Barousse fue señalado por presuntamente recibir 2,6 millones de pesos del gobierno de Chihuahua durante la gestión del gobernador César Duarte (2010-2016) y las autoridades lo detuvieron y encarcelaron en el penal de Aquiles Serdán durante el mandato de Javier Corral. En este año fue absuelto por dicho delito.

