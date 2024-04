Un grupo de policías dispararon y abatieron a un abusador sexual que había acordado verse en un hotel con dos menores de edad, pero en realidad se trataba de un operativo.

Policía de Seattle enfrentó un momento tenso en un hotel de Tukwila, esto después de que abordaron a un presunto abusador de menores de edad. El momento pudo ser captado por las cámaras corporales de los uniformados.

En el metraje se puede observar el momento en que los agentes dispararon en contra del sospechoso de 67 años de edad, durante un operativo encubierto.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Seattle (SPD), el abusador abatido llegó al hotel tras haber concretado un supuesto encuentro con dos niñas de 7 y 11 años.

Sin embargo, resultó ser recibido por dos agentes de la policía pertenecientes al Grupo de Trabajo Sobre Crímenes contra Niños en Internet.

Con información de medios locales, un testigo describió que pudo ver a “alguien corriendo y a otro disparando su arma de fuego”.

En el video de los oficiales se observa que respondieron ante la amenaza que significaba el sospechoso, quien supuestamente apuntaba en contra de ellos.

Siguiendo con la información, un exagente del FBI celebró la reacción de los policías y resaltó la peligrosidad que es enfrentarse a pedófilos y como esto ponen en riesgo la vida de las autoridades.

