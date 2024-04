La cantante Madonna decidió subir al escenario al actor Alberto Guerra durante el concierto que dio en el Palacio de los Deportes.

Emocionantes momentos se vivieron en la fecha número dos de la gira de conciertos que está brindando la cantante Madonna por el territorio mexicano y en esta ocasión causó alboroto por el invitado que subió al escenario el domingo pasado.

La intérprete de “La Isla Bonita” invitó a la tarima al actor cubano que actualmente labora en México, Alberto Guerra, con quien ha asegurado que son íntimos amigos tras revelar una sesión de fotografías juntos para la revista Re-Edition.

El actor de telenovelas acudió al Palacio de los Deportes para formar parte del jurado que evalua la competencia de “voguing” en la cual participan los bailarines de la “Reina del Pop”.

En el primer show que dio el invitado para evaluar fue el comediante Guillermo Rodríguez y en el segundo fue Guerra.

En los videos que han sido difundidos en redes sociales, se le ve al artista de 42 años en el escenario sentado junto a Madonna mientras levantaba las pancartas con los números.

Al actor se le vio en todo momento emocionado mientras recibía los gritos de euforia por parte del público.

Alberto Guerra was the #Vogue Guest Judge at the second #MadonnaCelebrationTour show at #PalacioDeLosDeportes in #MexicoCity tonight!!! 🇲🇽 #MadonnaInMexico #TheCelebrationTour #MadonnaEnMexico #MadonnaCDMX #Mexico #MadonnaMexicopic.twitter.com/qTf9LEPb0L

