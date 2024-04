“ME DESPIDO DE USTEDES POR ANTICIPADO, ME HAN TRATADO MUY BIEN”

El presidente Andrés Manuel López Obrador, en la clausura de la 87 Convención Bancaria recibió del líder de los banqueros en México, Julio Carranza, su reconocimiento y respeto a la palabra empeñada en la Convención Bancaria de 2018 cuando era candidato presidencial de no cambiar la regulación del sector. El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Julio Carranza, agradeció al jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, no haber cambiado las reglas del juego para el sector financiero durante su sexenio, tal y como lo prometió al inicio de su gobierno. Carranza también agradeció al secretario de Hacienda y Crédito Público y todo su equipo, por el manejo responsable de las finanzas públicas. Esta es la sexta ocasión en la que el presidente López Obrador nos honra con su presencia como Presidente de la República. Desde su primera participación en el 2019, transmitió a los banqueros un mensaje de certidumbre y confianza, fundamentales para el desarrollo del crecimiento económico. El presidente de la ABM resaltó que en este entorno de certidumbre, la banca ha hecho lo que le corresponde, y los resultados son palpables. Hemos invertido niveles récord, y evolucionamos el servicio como nunca en la historia. Desde diciembre del 2018, el capital neto invertido por la banca ha crecido un 60% alcanzando los 1.6 billones de pesos. En este sentido, expuso que la banca es el sector que más invierte en México y uno de los que más contribuye con el pago de impuestos. Julio Carranza agradeció al secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, por el manejo responsable de las finanzas públicas. Valoramos enormemente su dedicación, esfuerzo, trabajo arduo y la excelente coordinación de sus equipos con quienes siempre hemos mantenido un diálogo abierto y respetuoso. Andrés Manuel López Obrador, felicitó a los bancos por las ganancias récord que han obtenido, mismas que sumaron más de 273,000 millones de pesos en el 2023. De igual forma, reconoció que la banca lo ha tratado muy bien, con respeto y han sido correspondidos. Me despido de ustedes por anticipado, me han tratado muy bien, con respeto y han sido correspondidos.

CANCILLER ALICIA BÁRCENA; CONCLUYE GIRA DE TRABAJO POR TEXAS, ANTE POSIBLE ENTRADA EN VIGOR DE LEY SB4

La canciller Alicia Bárcena Ibarra realizó una gira de trabajo que inició el pasado 17 de abril en Chihuahua, e incluyó visitas a los consulados de México en El Paso, San Antonio, Eagle Pass y Laredo, en Texas, con el objetivo de fortalecer la asistencia y protección consular a la comunidad mexicana en ese estado, ante una posible entrada en vigor de la Ley SB4, la canciller recorrió el Centro Integrador para Migrantes (CIM) “Leona Vicario”, en Ciudad Juárez, acompañada de la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes. Las funcionarias refrendaron su compromiso de fortalecer estos centros mediante la colaboración interinstitucional, en el marco de la Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria (CIAIMM), para garantizar la protección de los derechos humanos de las personas migrantes. La titular de la SRE también visitó la sección mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) entre México y Estados Unidos, y se reunió con la comisionada Adriana Reséndez Maldonado, con quien abordó las facultades que tiene la Comisión en temas como saneamiento fronterizo, la línea divisoria internacional, cruces y puentes; así como los trabajos realizados en la zona Ciudad Juárez-El Paso. En El Paso, Texas, la secretaria Bárcena Ibarra sostuvo una reunión con el juez del condado, Ricardo Samaniego y con la jefa de asesores del alcalde de esa ciudad, Estrella Escobar, con quienes dialogó sobre la atención a los flujos migratorios en la frontera, la posición de México ante la Ley SB4, infraestructura fronteriza y comercio bilateral. Queremos que se comprenda que la relación entre México y Estados Unidos es una relación que va más allá, y que podemos convertir a esta región en la región económica más potente del mundo, nosotros somos hoy los primeros socios comerciales de Estados Unidos, comercializamos casi 1.5 millones de dólares por minuto. En el Paso, Texas, la secretaria se reunió con representantes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza; del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas; del Servicio de Ciudadanía e Inmigración; y del Consulado General de Estados Unidos en Ciudad Juárez, con quienes compartió el Modelo Mexicano de Movilidad Humana, subrayando la necesidad de abordar las causas estructurales de la migración de manera conjunta, así como la estrategia preventiva que realizan los consulados de México ante iniciativas de leyes antiinmigrantes. La secretaria también entregó, en el consulado, documentos de identificación personal a connacionales que radican en esa circunscripción, y reconoció el esfuerzo y compromiso del personal diplomático en la defensa diaria que hacen de la comunidad mexicana. Finalmente, en su último día de actividades, en Eagle Pass, Texas, la canciller sostuvo un encuentro con el alcalde de esa ciudad, Rolando Salinas Jr., autoridades locales y del condado de Maverick, así como con representantes estatales y federales, donde hizo un llamado a fortalecer la cooperación para beneficiar a la comunidad fronteriza. También se reunió con funcionarios de la Patrulla Fronteriza en la estación Firefly.

SENADORA ANA LILIA RIVERA; IMPULSA PRESIDENCIA DEL SENADO AGENDA EDUCATIVA Y DE COOPERACIÓN CON LA NASA

La senadora Ana Lilia Rivera Rivera, recibió la visita del titular de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos (NASA), Bill Nelson, y de la administradora adjunta de la agencia, Pamela Melroy. Como parte de las acciones para la conmemoración del Bicentenario de la instauración del Senado de la República y los 150 años de su restauración, Esta reunión, coordinada con la Agencia Espacial Mexicana (AEM), surge con base en la Minuta con proyecto de decreto de reformas a la Constitución en materia de actividades ultraterrestres, y tiene como objetivo fortalecer la agenda educativa y de cooperación espacial entre ambos países, por lo que se contempla que el encuentro sea de alto nivel legislativo, con la participación de funcionarios del Poder Ejecutivo y universidades. Contempla también, por un lado, incluir las actividades que se realicen en el espacio ultraterrestre, incluso en la Luna y los cuerpos celestes, como área prioritaria para el desarrollo nacional. Por otra parte, se propone facultar al Congreso de la Unión para legislar en dichas materias. Este proyecto fue aprobado por unanimidad por la Cámara de Diputados desde abril de 2023. La colaboración entre México y la NASA ha sido larga y fructífera, y se ha reflejado en una amplia gama de ámbitos, por lo que esta reunión en el Senado fortalecerá el ámbito educativo, la innovación y la investigación, en áreas como las ciencias de la Tierra y Nanosatélites. Está previsto que México, en cooperación con la NASA, lance la “Constelación de Nanosatélites AztechSat”, para el monitoreo y protección de fauna marina y medio ambiente, para lo cual, la AEM ha integrado a varias universidades a este proyecto educativo altamente especializado.

DIPUTADO IGNACIO MIER; FOROS SOBRE LAS INICIATIVAS ENVIADAS DEL EJECUTIVO HAN SERVIDO PARA SEÑALAR ASPECTOS QUE NECESITAN SER TRANSFORMADOS

El diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, celebró la culminación de los foros de diálogos para el debate de las Reformas por la Libertad, el Bienestar, la Justicia y la Democracia, en el marco de la presentación de las 20 iniciativas enviadas por el Presidente de la República el 5 de febrero pasado. Al participar en el último de los foros regionales, el líder parlamentario destacó que el ejercicio organizado por la Junta de Coordinación Política (Jucopo), comenzado en el mes de febrero, fue dialéctico, democrático, diverso e incluyente. En ese sentido, recordó que dichas propuestas fueron agrupadas en cuatro ejes temáticos: libertad, democracia, justicia y bienestar, que en su conjunto representan derechos de la ciudadanía. Desde su natal Puebla, Mier Velazco recapituló que los foros se llevaron a cabo en 25 estados del país, 4 nacionales en la Cámara de Diputados y 5 más a nivel regional, en donde se escucharon distintas opiniones relacionadas con las iniciativas de reforma en comento. El propósito de los diálogos, expuso, ha sido precisamente cuestionar la realidad para poder transformarla. Así llegamos al fin, con la consciencia tranquila a la Junta de Coordinación Política, que escuchamos a las mexicanas y mexicanos y que convertimos el ejercicio del parlamento abierto, no en la modernidad líquida, que limita e impide que los seres humanos, de manera colectiva, cuestionen su realidad para transformarla.

RICARDO MONREAL; ACOMPAÑA A CLAUDIA SHEINBAUM EN GIRA HISTÓRICA POR CHIAPAS

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, agradezco la invitación de la Dra. Claudia Sheinbaum para acompañarlos a una gira histórica por Chiapas; visitamos Tila, Chilón y Las Margaritas. Todos los eventos, nutridos por personas conscientes de lo que significa continuar con la transformación de México. Por otra parte afirmó que el “Poder Legislativo no debe permitir ser ninguneado por los poderes Ejecutivo y Judicial. El presidente de la Junta de Coordinación Política recordó que debe prevalecer siempre el control parlamentario, es decir, el propósito de la existencia del Poder Legislativo como un equilibrio real frente a los poderes Judicial y Ejecutivo. Y si es conveniente aprender bien qué es el Poder Legislativo y no permitir que sea ninguneando por ninguno de los otros poderes. Es muy digno ser legislador y ejercer a plenitud sus facultades. El legislador imparto la clase de Control Parlamentario, es decir, el deber ser, el propósito fundamental de la existencia del Poder Legislativo, como un equilibrio real frente a los poderes Judicial y Ejecutivo. Esta opinión del coordinador de Morena se da después de que el miércoles pasado, por mayoría de votos, el pleno del Senado aprobó reformas a la Ley de Amparo que limitan a jueces suspender leyes, reformas u obras impugnadas mediante el juicio de amparo.

CLAUDIA SHEINBAUM: SOLICITA AL INE QUE DETENGA GUERRA SUCIA CONTRA ASPIRANTES DE MORENA

Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) que detenga la “guerra sucia” contra candidatos del partido Morena. Sí, hay que pedirle al INE que revise esta guerra sucia que hay. Recuerden que en el caso de estos trending topics basados en Bots decidieron que no lo iban a revisar. Entonces, sí es muy importante que el INE lo revise y en todo caso el tribunal. Ahora no ha afectado. Comentó que esta situación no está afectando a ningún aspirante a un puesto de elección popular en los comicios del 2 de junio. Incluso aseguró que ella subió tres puntos tras el primer debate presidencial. Por otro lado, en Comitán de Domínguez, Chiapas, expresó que apostará por la industrialización de la frontera sur de la República mexicana. El desarrollo de la frontera sur a través de un proceso de industrialización con distintos sectores, con los incentivos pertinentes que atiendan las necesidades de Chiapas y evidentemente el problema de migración. Entre otro tema que consideró fundamental para el crecimiento de la entidad, fue el brindar justicia y reconocimiento a los pueblos originarios del estado, pues aseguró que su contribución es clave para impulsar el potencial de la zona sur de la entidad. ’Es indispensable decir que esta propuesta surgió de una consulta y la constitución del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas y Afromexicanos y es indispensable que el desarrollo de esta propuesta y otras propuestas en Chiapas tienen que ver con el reconocimiento constitucional.

XÓCHITL GÁLVEZ; PROTEGERÁ A HUÉRFANOS POR LA VIOLENCIA

La candidata a la Presidencia de la República por el PRI, PAN y PRD, Xóchitl Gálvez, frente a colectivos que luchan por los derechos de las infancias, familiares de personas desaparecidas y madres buscadoras, se comprometió a apoyar aniñas, niños y adolescentes que quedaron huérfanos porque alguno de sus padres fue asesinado o está desaparecido. La ingeniera asistió a la Plaza del Caballito en Morelia, Michoacán, donde asociaciones civiles colocaron decenas de zapatos en representación de los 13 mil 431 niños asesinados en hechos violentos durante este sexenio. Desde ese lugar, la aspirante presidencial lamentó que no hay vacunas para menores y que el Gobierno Federal quitó las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo. Yo hago un compromiso aquí frente a las madres buscadoras: de entrada nos vamos a hacer cargo de los niños, de los hijos que desaparecieron o de las hijas que desaparecieron. Estamos hablando de miles de niños huérfanos, 250 mil niños huérfanos por el Covid, ¿quién ha hablado de ellos?”, dijo en el acto. Agregó que en su proyecto de país pondrá énfasis en los hijos de las mujeres asesinadas, quienes quedaron desprotegidos después del feminicidio y no hay una política pública clara que los atienda. En su mensaje, reprochó el abandono en el que se encuentran los refugios para mujeres. No les conmueve que no hayan recibido un solo peso los refugios para familias que sufren violencia y digo familias porque en estos refugios no solo van mujeres violentadas, van mujeres con sus hijos violentados y muchas veces esas mujeres son asesinadas por no haber tenido un refugio a tiempo. Enfatizó que uno de los mayores peligros que vive México es que se normalice la violencia y nos acostumbremos a que asesinen a un niño o a una niña. Gálvez Ruiz recalcó que lo más importante es que no nos resulte indiferente el dolor y que este dolor sea semilla de justicia, que nos convoque a trabajar por un México sin miedo.

INE Y OEA; FIRMAN ACUERDO PARA OBSERVANCIA ELECTORAL

El Instituto Nacional Electoral (INE) y la Organización de los Estados Americanos (OEA), signaron un Acuerdo de Procedimientos que señala que este organismo internacional puede llevar a cabo trabajos en materia de observancia para el Proceso Electoral Federal (PEF) 2023-2024. El INE, mediante su Coordinación de Asuntos Internacionales (CAI), desde el 21 de julio del 2023, entabló comunicación con la OEA con la finalidad de solicitarle el despliegue para una Misión de Visitantes Extranjeros con carácter de observadores, para las elecciones federales a celebrarse el 2 de junio de 2024. El organismo internacional aceptó la solicitud del INE y dispuso el envío de una Misión de Visitantes Extranjeros a la República Mexicana. Ambas partes procedieron a la celebración de la firma de dicho acuerdo, el cual es un documento requerido por la Carta Democrática Interamericana, que especifica que la OEA puede desempeñar trabajos en materia de observancia electoral. Por su parte, el INE tiene como finalidad garantizar el cumplimiento de la Misión. El acuerdo fue firmado por el Secretario General de la OEA, Luis Almagro y por la Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala. Con lo anterior, el INE refrenda su compromiso de brindar a la Misión las facilidades para desenvolverse como visitantes extranjeros y realizar labores de observancia, en los diversos ámbitos y regiones en que se organizan elecciones, previo, durante y después de la celebración de la Jornada Electoral.

MARIO DELGADO; APOYANDO A PEPE CHEDRAUI Y ALEJANDRO ARMENTA

Mario Delgado el dirigente nacional de Morena, acompañó a Alejandro Armenta y a Pepe Chedraui a un evento en la Junta Auxiliar Ignacio Zaragoza. Ahí destacó su liderazgo, visión y proyectos que beneficiarán a las y los poblanos de la capital y del estado. Además entregó su respaldo rumbo al gobierno del Estado y a la Presidencia Municipal, respectivamente. Confió en que ambos candidatos arrasarán en las urnas el próximo 2 de junio, para que los gobiernos de la oposición dejen de lastimar a la capital y al estado. Asimismo, que en Puebla lograrán más de 2 millones de votos para la Doctora Claudia Sheinbaum. Aseguró que tanto Alejandro Armenta como Pepe Chedraui, así como las y los candidatos a diputados locales y federales, son hombres y mujeres de visión que llevarán la cuarta transformación con todas las y los poblanos.

MARKO CORTÉS; EL DESTINO DE MÉXICO ESTÁ EN JUEGO: DEMOCRACIA O TIRANÍA

El dirigente de Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza, expresó que el futuro de México está en juego, entre preservar nuestra democracia con Xóchitl Gálvez o encaminarnos a una tiranía con Morena y su candidata, entre el progreso o el retroceso. Añadió que en los últimos años, el país ha sido testigo de una creciente polarización y tensiones entre partidos políticos y organizaciones de la sociedad que defienden la consolidación de la democracia y aquellos retrógradas que abogan por un retorno a un régimen autoritario que se expresa desde el gobierno y el Congreso de la Unión. En estos momentos, en un contexto marcado por la violencia y una persistente corrupción en el gobierno, muchos mexicanos se encuentran en una encrucijada: mantener y fortalecer los principios democráticos o ceder ante la tentación de un liderazgo autoritario. El líder panista expuso que para Acción Nacional y los demás partidos que conforman la Coalición Fuerza y Corazón por México, el camino es muy claro: es fundamental preservar y promover los valores de la participación ciudadana, la transparencia, el respeto a los derechos humanos. La democracia es esencial para garantizar la pluralidad de voces, la rendición de cuentas y el equilibrio de poderes, aspectos fundamentales para el desarrollo de una sociedad justa y equitativa. Cortés Mendoza indicó que el proceso electoral actual es el momento propicio para el surgimiento de propuestas que oscilan entre estos dos polos para afrontar los grandes problemas del país: o seguimos en un ambiente democrático o en uno autoritario como el que ilegalmente acaba de reformar la ley de amparo y pretende robarse los ahorros de la clase trabajadora. En estas horas cruciales para el país, nuestro llamado es a que la ciudadanía ejerza su derecho al voto de manera informada y reflexiva. La decisión que se tome en las urnas puede tener un impacto significativo en el rumbo del país y en la consolidación de su sistema político.

MIGUEL ANGEL MANCERA; PREOCUPA DESTINO DE AFORES A HABITANTES DE LA GAM, SOLICITAN A MANCERA CAMPAÑA DE INFORMACIÓN

El candidato a la diputación federal por el Distrito VII de la alcaldía Gustavo A. Madero, Miguel Ángel Mancera, pidió a las y los habitantes, informarse sobre los cambios a la Administradora de Fondo para el Retiro (Afore) que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) busca aprobar en la Cámara de Diputados. Al dialogar con vecinas y vecinas de la colonia San Juan de Aragón, el candidato mencionó la importancia de estar informados sobre el tema, porque muchas personas no saben qué pasará con sus fondos, para qué sirven, e incluso, desconocen cuánto dinero tienen ahorrado en los últimos años por las aportaciones efectuadas o que fue lo que firmaron. Se está hablando mucho de las Aforres, y hay muchas dudas. Primero quiero que sepan esto estuvo a punto de pasar un dictamen que decía que iban a retirar todos los fondos de las afores, y los iban a pasar a otro fondo, pero ahí todos nos pusimos las pilas y dijimos no. Eso se frenó. Miguel Ángel Mancera, mencionó que a través de la iniciativa que se busca aprobar en la Cámara de Diputados, la edad para traspasar su dinero al llamado Fondo del Bienestar, será hasta los 70 años para las personas que trabajan en la iniciativa privada, y a los 75 años para los que laboran en el gobierno. Nosotros les estamos diciendo: informen, es necesario que las personas estén enteradas para que den su consentimiento de lo que va a pasar con sus ahorros para el retiro, ahí está el dinero. Lo que yo digo es que sí vas a hacer ese traspaso, es necesario regularizarlo e informar, decirles a las personas qué va a pasar con el dinero y en qué se va a utilizar.

BIDEN Y TRUMP; POLÍTICAS INTERNAS Y EXTERNAS SUS PUNTOS DE VISTA

El presidente Joe Biden, candidato presidencial del Partido Demócrata para 2024, y el ex presidente Donald Trump, candidato del Partido Republicano, tienen puntos de vista muy diferentes sobre cuestiones clave de las políticas internas y externas. La administración Biden ha protegido el acceso al aborto, incluyendo: aborto con medicamentos aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos; defendió el acceso a la atención médica de emergencia; apoyó la posibilidad de viajar para recibir atención de salud reproductiva; mayor acceso a anticonceptivos asequibles y de alta calidad; salvaguardó la privacidad de los pacientes y proveedores de atención médica y garantizó el acceso a información precisa y recursos legales. Donald Trump anunció que creía que la legislación sobre el aborto debería dejarse en manos de cada estado. Anteriormente, sugirió una prohibición nacional del aborto después de las 15 semanas, diciendo: Quince semanas parece ser un número en el que la gente está de acuerdo. En economía Biden dijo que la economía había creado 14 millones de nuevos empleos, más empleos de los que cualquier presidente ha creado en un mandato de cuatro años; crecimiento económico récord: más del 5 % sólo en el último trimestre; desempleo por debajo del 4 % durante 20 meses consecutivos y la tasa de inflación más baja de cualquiera de las principales economías del mundo. Biden firmó la Ley de Reducción de la Inflación y la Ley de Empleo e Inversión en Infraestructura, que autorizaron 550.000 millones de dólares en nuevos gastos. Donald Trump, durante su presidencia, aprobó una desgravación fiscal sin precedentes para la clase media, duplicó el crédito fiscal por hijos y redujo más regulaciones que eliminan empleos que cualquier administración antes había hecho. Como resultado, los salarios reales aumentaron rápidamente y el ingreso familiar medio alcanzó el nivel más alto en la historia de nuestro país, mientras que la pobreza alcanzó un mínimo histórico. Inmigración/seguridad fronteriza, El presidente Biden apoyó la Ley bipartidista de Seguridad Fronteriza del Senado que habría proporcionado miles de millones de dólares en fondos adicionales para la seguridad y le habría permitido cerrar la frontera entre Estados Unidos y México si los encuentros fronterizos diarios y semanales superaban ciertas métricas. El ex presidente Trump presionó a los legisladores republicanos para que rechazaran el acuerdo de seguridad fronteriza, lo que provocó que no fuera aprobado en el Congreso de Estados Unidos. Trump: se ha comprometido a llevar a cabo la mayor deportación en la historia de Estados Unidos, trasladar porciones masivas de la aplicación de la ley federal a la aplicación de la ley de inmigración y cancelar las visas de los simpatizantes de Hamás en los campus universitarios.

VIACHESLAV VOLODIN; UCRANIA PERDERÁ LA GUERRA PESE A NUEVO PAQUETE DE AYUDA DE EEUU

Viacheslav Volodin, presidente de la Duma o cámara de diputados de Rusia, aseguró que Ucrania perderá la guerra pese al nuevo paquete de ayuda militar de 61.000 millones de dólares aprobado por la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Pero esto no alterará la situación en el campo de batalla. El régimen criminal de Kiev será derrotado. Rusia advirtió a Estados Unidos, que su actual apoyo a Kiev terminará en un fiasco tan sonado como en las guerras de Vietnam y Afganistán.

PAPA FRANCISCO; EXPRESA PREOCUPACIÓN Y DOLOR POR SITUACIÓN EN MEDIO ORIENTE; PIDE DIPLOMACIA

El papa Francisco exhortó a no ceder a la lógica de la reivindicación de la guerra, tras expresar su preocupación y dolor por la situación en Medio Oriente, tras el rezo en la plaza de San Pedro. Que prevalga, sin embargo, la vía del diálogo y de la diplomacia, que puede hacer tanto. Francisco recordó que reza cada día por la paz en Palestina e Israel y por su deseo que estos dos pueblos puedan dejar de sufrir. Así como también instó a no olvidar a la martirizada Ucrania que sufre tanto. Francisco reiteró la necesidad de negociaciones para acabar con los conflictos. Que el Espíritu del Señor resucitado ilumine y sostenga a quienes trabajan para reducir las tensiones y fomente gestos que hagan posible la negociación. Que el Señor les dé a los líderes la capacidad de detenerse un rato a negociar. El cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, afirmó que por el momento parece que ambas partes están tratando de no provocar de tal manera que se amplíe el conflicto, en referencia a las tensiones entre Irán e Israel. Creo que debemos evitar todo lo que pueda conducir a una escalada y, sobre todo, garantizar que la situación se sale de control, que ya nadie puede controlar: esto sucede si no hay un compromiso de todos para moderar sus posiciones.

