Visiblemente conmovida por la representación gráfica de los 13 mil 431 niños que han muerto a causa de la violencia en México, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez se comprometió a trabajar por un México en que ningún menor pierda la vida a causa de la violencia.

En el marco de la manifestación por los derechos de las infancias en Morelia, Michoacán que se llevó a cabo en Plaza Jardín Morelos “El Caballito” donde se colocaron miles de pares de zapatos de niños como símbolo de los que han sido asesinados, la ingeniera Gálvez Ruiz pidió no acostumbrarse a esta violencia.

“Hoy venimos a sentir ese dolor, a compartir ese dolor para que el sufrimiento por tantas vidas rotas jamás nos resulte indiferente, que este dolor sea semilla de justicia, que este dolor sea un antídoto contra el olvido, que este dolor nos convoque a trabajar por un México donde ningún niño o niña pierda la vida en un acto de violencia”, destacó.

Resaltó que como político, este tipo de eventos deben ser una lección para entender “que la única razón por la que tú puedes aspirar a un cargo público es porque sientes el amor por el prójimo”.

Enfatizó que el político que deja de sentir ese amor, se convierte en insensible, “en un político que no te conmueve que una madre busque a sus hijos, que no te conmueve que una madre no tenga un medicamento para el cáncer”.

Y reprochó que en el gobierno de Morena, “no les conmueve que al día de hoy no hayan recibido un solo peso los refugios para familias que sufren violencia y digo familias porque en estos refugios no solo van mujeres violentadas, van mujeres con sus hijos violentados y muchas veces esas mujeres son asesinadas por no haber tenido un refugio a tiempo”.

La aspirante presidencial del PAN, PRI y PRD estuvo acompañada de madres buscadoras de Michoacán y de Karla Cruz, quien explicó la razón para llevar a cabo esta manifestación donde el primer paso fue recolectar zapatos usados “un par por cada menor de edad que perdió la vida víctima de la violencia en nuestro país”.

La activista enfatizó que en México se está perdiendo el derecho a la vida “en un México donde la violencia desbordada y la impunidad son las culpables de que en este país 7 menores de edad sean asesinados cada 24 horas superando en lo que va del sexenio la cifra de 13 mil 431 víctimas, cifras oficiales, números brutales.

“Hoy estamos aquí para gritarle al mundo entero que no son solo cifras, tampoco son víctimas colaterales como el gobierno nos quiere hacer creer todos los días desde una mañanera, hoy esta plaza en el marco del Día de las y los niños debería estar llena de risas y de llantos de gritos de niñas y niños corriendo por todos lados jugando y en cambio tenemos esto: el vacío, el dolor”

Refirió que únicamente en lo que va del sexenio, “un sexenio irresponsable, incapaz y hasta indolente que nos prometió acabar con la violencia y la impunidad en este país y todo lo contrario, a poco más de 5 años todos somos testigos de cómo el gobierno federal le ha robado muchos derechos a las infancias mexicanas”.

Y reprochó haber disminuido las campañas de vacunación ante desabasto de vacunas y medicinas; así como la desaparición de las estancias infantiles, de las escuelas de tiempo completo, de los refugios donde se resguardaban madres e hijos víctimas de la violencia, “se perdió el derecho a una alimentación sana y suficiente con la eliminación de apoyos gubernamentales y de casi 6 mil comedores comunitarios que atendían a miles y miles de niñas y niños de bajos recursos a lo largo y ancho del país”.