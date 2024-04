El choque de un tranvía que sucedió en Universal Studios Hollywood dejó como saldo 15 personas heridas tras el impacto.

Durante la madrugada de este domingo se registró un accidente dentro de Universal Studios Hollywood en el que ocurrió un choque de un tranvía el cual dejó como saldo a más de 10 personas heridas.

De acuerdo con lo reportado por medios locales, las unidades de bomberos fueron enviadas al parque Lankershim Boulevard para que atendieran la situación que se estaba viviendo.

🚨🇺🇸TRAM CRASHES AT UNIVERSAL STUDIOS HOLLYWOOD

The incident involved a tram, which is part of the Studios Tour ride, crashing into railings after its brakes failed.

The number of injured has risen to 15, with at least one person in critical condition.

Sources: BBC, NBC pic.twitter.com/SAXFmePMaT

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 21, 2024