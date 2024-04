Cintas animadas de diversas épocas como Toy Story, La Bella y La Bestia, El Libro de la Selva y Los Aristogatos, tienen algo en común y es que todas ellas cuentan con un soundtrack cuya base es el género del jazz.

Fue a partir de las obras musicales que caracterizan a estas producciones para el cine y la televisión, es que la Pavel Loaria Big Band Jazz crea el programa Jazz Cartoons que ejecutarán este domingo en el Lunario del Auditorio Nacional.

“Este es un género increíble al que todo mundo hemos tenido acceso desde pequeños sin darnos cuenta, y gracias a La Pantera Rosa, Don Gato y su Pandilla o Los Aristogatos, pero acá lo maravilloso es que en esta ocasión van a ser interpretadas por una banda integrada por niños y jóvenes que aman la música y en especial, ejecutarla”, dijo en entrevista con este medio, su fundador, Pavel Loaria.

Ellos celebrarán el Día del Niño en el escenario que vio nacer a esta agrupación, cuyos integrantes tienen entre seis y 21 años y grandes dotes musicales e interpretativas, como

Camila de 13 y David de 16 años.

“Cada vez que se presentan, la gente queda asombrada con el talento a pesar de que esta es una agrupación formativa, pues les estoy enseñando, pero la verdad es que suenan como profesionales, gracias a su bagaje musical”, añadió el también músico.

Aclaró que todo esto no sería posible sin el apoyo y la presencia de los papás, quienes ayudan en todo lo que tiene que ver con el respeto y la disciplina.

LAS JÓVENES PROMESAS MUSICALES

Y como dijo Pavel, los chicos que se unen a esta banda de jazz tan peculiar, llegan a sus filas con conocimientos musicales y en el transcurso de su permanencia en ella logran un nivel que rebasa las expectativas, tanto que les da una posibilidad más de incorporarse a agrupaciones de mayor nivel.

“En mi familia, sí hay músicos, la mayoría tocan la guitarra y el piano, así que por eso empecé tocando el violín. Y luego, me topé en Facebook con la Big Band y me llamó mucho la atención, así que mi mamá y yo investigamos todo y entré a un curso de verano y desde ahí es que me enamoré de esto.

“En ningún momento me imaginé que iba a llegar a ser parte importante de la agrupación, en especial porque ni siquiera tocaba la guitarra, todo pasó muy de repente y me siento muy contenta con eso”, dijo Camilia.

Diego llegó gracias a que estaba buscando bandas que le llamaran la atención.

“Me acuerdo que la primera vez, me impresionó ver a niños de mi misma edad o un poquito más grandes tocar perfectamente algún instrumento; me gustaba mucho la batería y ahora uno de los instrumentos que me corresponde tocar es el bajo y lo disfruto muchísimo”, agregó Diego.

En algo que coincidieron estas dos promesas de la música, porque además, Camila cuenta con una voz privilegiada, es que ambos sintieron pánico escénico en su debut sobre el escenario; ambos tuvieron una leve falla, la cual no fue percibida por nadie de los presentes, pero sí por ellos mismos.

Eso ya quedó en el pasado y lo único que falta es constatar el profesionalismo de la Pavel Loaria Big Band Jazz este domingo a las 13:00 horas, durante la presentación de Jazz Cartoons en el Lunario del Auditorio Nacional.