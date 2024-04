En medio de la tensión por la crisis migratoria que azota actualmente a los Estados Unidos, una congresista lanzó una propuesta bastante llamativa y que ha causado desde risas hasta preocupación en caso de ser aprobada, se trata del uso de un “láser espacial” contra migrantes.

La congresista de corriente ultranacionalista, Marjorie Taylor Greene, reveló sus intenciones de usar esta tecnología especial a fin de terminar con el avance de migrantes que día con día logran entrar a Estados Unidos por la frontera sur con México.

De acuerdo con Taylor Greene, Israel cuenta con algunos de los mejores sistemas de defensa no tripulados del mundo y que ha presumido orgullosamente haber usado en el actual conflicto contra Hamás, por lo que aseguró que Estados Unidos debe replicar esta estrategia.

“Estados Unidos necesita tomar en serio nuestra seguridad nacional y merece el mismo tipo de defensa para nuestra frontera que Israel tiene y utiliza con orgullo”, señaló Taylor Greene a través de su cuenta de X.

La simpatizante del MAGA (Make América Great Again) no detalló el origen con el que se obtendrán los recursos para financiar y adquirir esta tecnología, pero se ha estimado un gasto cercano a los 1,200 millones de dólares para la defensa y vigilancia de la frontera sur con este láser espacial.

Recordemos que hace un par de semanas, la congresista presentó una moción para derrocar al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, por ofrecer un proyecto de Ley que ayude a Ucrania en la actual guerra con Rusia.

Esta propuesta de “láser espacial” ha causado revuelo dentro de la unión americana, algunas personas en redes sociales han llegado a tacharla de “ridícula”.

Israel has some of the best unmanned defense systems in the world.

I’ve previously voted to fund space lasers for Israel’s defense.

America needs to take our national security seriously and deserves the same type of defense for our border that Israel has and proudly uses. pic.twitter.com/oDeDqTXvQQ

— Rep. Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@RepMTG) April 18, 2024