El candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la Presidencia de la República, Jorge Álvarez Máynez, afirmó, en su encuentro con estudiantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa, campus Culiacán, que al país los gobiernan extraterrestres.

“A este país lo gobierna extraterrestres, personas que no viven como nosotros, si uno va a un país desarrollado y va al Congreso, yo he ido al Congreso de España, al Parlamento de la Unión Europea en Bélgica, he ido al Parlamento británico y ven a los políticos llegar en camión y en Metro, no ven eso jamás en este país”, expresó el abanderado naranja.

En México, dijo a los alumnos de la universidad que mantiene una abierta confrontación con el gobernador morenista Rubén Rocha, que los gobernadores ahorcan financieramente a las universidades públicas, mientras aseguran que la solución para la educación superior son las Universidades del Bienestar.

Por si te lo perdiste: “No es motivo de preocupación”: Descartan banqueros volatilidad del peso por elecciones

“Pero cuántos de ellos tienen a sus hijos en las Universidades del Bienestar; le quieren dar a la gente una universidad sin laboratorios, sin docentes, sin investigación, sin calidad académica, en unos salonsotes y ellos vivir en otro país.

“Por eso le han dado la espalda a una sociedad con la que no conviven, a la que no conocen, no se los encuentra uno en el super, ni el parque, ni en el estadio, porque han construido una sociedad para ellos y una sociedad para el resto, a eso me refiero con que son extraterrestres, no que hayan venido de ovnis”, expresó.

Al exponer su estrategia de seguridad pública, Álvarez Máynez sostuvo que México sigue con la misma manera de enfrentar al crimen que hace 20 años, cuando gobernaba el panista Felipe Calderón.

Esa estrategia, continuó, ha llenado de sangre y horror a México pues está fincada en el punitivismo y la militarización “que no ha funcionado porque solo hay pobres en las cárceles, pero las calles están llenas de impunidad”.

Por si te lo perdiste: Detallito aplaza debate de pensiones

Entrevistado antes de ingresar a la sede Culiacán de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el candidato de MC dijo que se solidariza totalmente con ella ante la confrontación que tiene con el gobernador.

Afectarla, enfatizó, es dañar a miles de estudiantes y centenas de docentes, “sé que el grupo que ha estado en la universidad incluso apoya a otra coalición, a mí eso no me importa, hay que diferenciar una cosa de la otra, yo le tengo cariño a la institución (…) hay gente, estudiantes que apoya a las diferentes expresiones políticas, maestras, maestros, es absurda la persecución política contra la institución”.

LDAV