Una transmisión en vivo mostró el momento en el que un obispo fue apuñalado durante una misa en una iglesia; reportan 3 personas heridas.

Hechos violentos se vivieron dentro de una iglesia en Sídney después de que un obispo fuera apuñalado mientras se encontraba dando una misa, además otras tres personas fueron heridas en ese mismo momento.

De acuerdo con medios locales, la agresión quedó grabada en una transmisión en vivo, cuando el obispo Mar Mari Emmanuel dentro de la iglesia llamada “Cristo El Buen Pastor” fue apuñalado por un hombre.

Lo anterior ocurrió cuando un hombre vestido completamente de negro se acercó hasta el altar para atacar al obispoen repetidas ocasiones con un cuchillo.

Después de esto, el agresor atacó a otras tres personas que se encontraban escuchando la misa, sin embargo, las autoridades irrumpieron en el lugar para detenerlo tras el atentado.

Las imágenes de la situación se han viralizado, pues quedaron plasmadas en un video en vivo de la misa que se estaba celebrando el pasado domingo.

WARNING – GRAPHIC.

Bishop Mar Mari Emmanuel of the Assyrian Aramaic Church in Western Sydney who spoke up for Palestine has just been stabbed on live stream.

He is in a stable condition at Liverpool Hospital

https://t.co/u1QPNdlvBz

— ADAM (@AdameMedia) April 15, 2024