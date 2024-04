Como parte de su campaña, el candidato a la jefatura de Gobierno por la coalición “Va x la CDMX”, firmó el ‘’Compromiso por la paz de la CDMX’, impulsado por la Conferencia del Episcopado Mexicano y la Universidad Intercontinental.

En visita en el campus universitario, el candidato de la oposición reconoció la importancia de construir una agenda de seguridad, al referir como ejemplo el crecimiento del 300% de personas desaparecidas en la Ciudad de México en los últimos seis años.

“Nos estamos equivocando, haciendo un lado a la sociedad civil, a las iglesias en su conjunto. Que la agenda de paz y de seguridad llegue a buen puerto tiene que ver con estrecharnos la mano entre la sociedad civil y el gobierno”, mencionó.

En materia de seguridad, Santiago Taboada reconoció la falta de solución ante la violencia hacia las mujeres.

“Hoy las mujeres de esta ciudad, los últimos años, se han expresado de contundente, porque no han resuelto el gran problema de violencia hacia las mujeres. La Ciudad de México es la cuarta entidad que concentra la mayor cantidad de feminicidios en el país, no podemos estar conformes con un sistema de justicia que no solamente no las protege, sino que no las escucha”, mencionó.

En este sentido, prometió que como jefe de Gobierno fortalecerá las áreas de seguridad, el C5 va a pasar a manos de la Secretaría de Seguridad, además de darle facultades al área de inteligencia financiera dentro de la Secretaría.

“Vamos a perseguir a los delincuentes y vamos a rastrear su dinero… aquí no vamos a abrazar a los delincuentes”, dijo.