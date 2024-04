El personaje del Vitor, interpretado por Adrián Uribe, se presentó como un caricatura del estereotipo del chilango, pero ahora el actor regresa a representar a la sociedad en la versión mexicana de Casado con Hijos.

“La serie está situada dentro de una familia de clase media que vive al sur de la ciudad y en general es como una persona que aparenta más de lo que tiene, es lo que le gusta y, mi personaje en particular, es un señor típico que se las da de muy pudiente y machista y lo que sea, pero a final de cuentas todos le ven la cara y hasta le sacan dinero y él queda como el tonto.

“Si bien, me ha ido de maravilla representando al barrio, creo que hacer a esta otra parte de la sociedad mexicana tiene sus diferentes retos y clichés que buscamos explotar muy a su manera”, contó Adrián Uribe en entrevista con este diario.

La serie, además, reflexiona un poco a través de la comedia, cómo sólo el machista es el que cree que manda.

“Es muy divertido verlo en situaciones en las que cree que tiene el control, se burla de eso, de toda esa gente, pero al final de cuentas, si tiene una casa es porque es de su esposa, no suya y todos lo hacen como quieren, creo que es una burla también a esta forma de ser que todavía tienen muchas personas dentro de la sociedad mexicana.

LA PRIMERA VEZ PARA AMBOS

El actor y conductor asegura que el personaje de la esposa, interpretado por Sandra Echeverría, es quien lo manipula, y aunque le da por su lado, siempre es ella la que gana.

“Es como una relación de una familia funcional con sus disfuncionalidades, pero que en el fondo se quieren como son y se divierten entre ellos”, contó por su parte la actriz.

Mientras que esta es la primera vez que Uribe protagoniza una sitcom en 30 años de carrera, también es el estreno de Echeverría dentro del género de la comedia.

“Hacer una comedia de situación es bien divertido y muy diferente a hacer otras cosas porque aquí no hay ninguna locación más allá del set y las escenas se graban con una secuencia diferente que de pronto no existe en otros proyectos. Además, hacer la versión mexicana de algo tan significativo como Married with Children, es para mí un gran honor”, contó Adrián.

Asimismo, Echeverría habló sobre esta primera incursión en la comedia.

“Siempre quise hacer algo de esto, dejar los proyectos más dramáticos y demás, pero por alguna u otra razón no se concretaba y sinceramente me buscan más para hacer cosas muy melodramáticas y serias, así que cuando llegó esta oportunidad, desde luego que no la desaproveché y además hacerlo a un lado de Adrián me da mucha seguridad porque es un gran comediante y hasta a mí misma me exige hacerlo a la altura”, contó.

Esta versión mexicanizada tuvo algunos cambios también en la constitución de sus personajes, para así estar más cerca del televidente mexicano.

“En la serie original, el papá era fan del futbol americano, aquí le dejamos eso y que su vieja gloria fuera haber jugado en los Burros Blancos del Politécnico, pero se hizo seguidor del Atlante. Siempre es curioso que ahora ya no es un equipo de primera división pero mucha gente de antes los recuerda cuando eran un equipo grande de la ciudad y entonces te encuentras algún señor que los apoya”, dijo entre risas Uribe.

“Creo que se van a identificar mucho con esta familia y sobre todo, se van a reír. Es un proyecto hecho con mucho cariño y con calidad”, finalizó.

Casado con Hijos se estrenará el próximo 8 de mayo por Sony Channel.