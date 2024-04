El golpeteo que ha recibido el Instituto Nacional Electoral (INE) y a los consejeros electorales tras la organización del primer debate presidencial ha sido exagerado, aseveró el candidato a la Presidencia de la República por Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez.

Entrevistado previo a la “fosfogala” a la que asistió en un exclusivo fraccionamiento en el municipio de Atizapán de Zaragoza, el candidato naranja expuso que las reglas se acordaron por los equipos de las candidatas.

“Además, están culpando al INE de su mal desempeño en el debate, ni siquiera contestaron las preguntas que se les hicieron por estarse atacando”, expresó.

Álvarez Máynez retomó una nota periodística en la que se hizo un recuento de los ataques entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, y que en total se hicieron más de 30 cada una.

“Me parece que eso no es culpa del INE, ellas debieron de haber utilizado el tiempo para responder las preguntas, para estar en los temas y no para atacarse y para dar esa imagen que le dieron al pueblo de México y qué es lo que está ocasionando esta remontada nuestra”, consideró.

Cuestionado sobre la iniciativa que tomaría las cuentas inactivas en las Afores para incorporarlas a un fondo de pensiones para el bienestar, Álvarez Máynez dijo que de principio apoya todo lo que vaya en beneficio de las pensiones dignas para las personas.

Agregó que en el país han habido reformas regresivas que se deben de analizar, “el único problema que yo vería es que no haya discrecionalidad en el manejo de las pensiones que el dinero que las personas tienen ahorrado no se invierta o desvíe en otros fines para los que no son, si va a haber rendimientos que sean en fondos muy seguros, que haya toda la seguridad y que los rendimientos se les den a las personas no al gobierno o a otro tipo de actores beneficiarios”.

El candidato naranja también respaldo la investigación que inició la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del ministro en retiro y actual colaborador en la campaña de Claudia Sheinbaum, Arturo Zaldívar.

“Me parece bien, además, creo que es el momento de retomar una promesa incumplida, hace seis años se prometió que se iban a acabar las pensiones de los ministros y me parece que es el momento de retomar lo que pasó con la ministra Sánchez Cordero, que aún a pesar de ser secretaria nunca renunció a su pensión.

“Lo que está pasando con el propio ministro Zaldívar, que no ha renunciado su pensión a pesar de estar ya prácticamente, francamente, en la arena electoral (…) me parecen bien las investigaciones siempre y cuando sean en una lógica de justicia y no de venganza”, expresó.

LDAV