La reforma que pretende tomar el control de las cuentas inactivas en las afores de los trabajadores será un elemento más de control a la población, consideró José Perdomo Galicia, experto en derecho administrativo de la Universidad La Salle.

El académico abundó que habrá que sumarle la poca certeza que tendrá la persona trabajadora de que un banco del Estado sea el que termine utilizando los ahorros de toda su vida laboral.

Perdomo Galicia expuso que actualmente cualquier persona que tiene una cuenta en alguna Afore y ha decidido retirarse, puede iniciar los trámites para liberar sus ahorros y hacer uso del dinero.

“Cuando sea el Estado el que los controle, definitivamente veo casi cierto que eso ya no va poder ser; va a ser algo así como la lotería nacional, que tiene años que quien se saque el premio mayor no le dan todo el dinero.

“Hace años que a quien se saca la lotería le van administrando el premio que se sacó, ya no es como antes.. ‘¡30 millones de pesos! ¿Qué voy a hacer? No, para que no te vuelvas loquito te lo vamos a administrar’, pudiera ser lo mismo, no te lo voy a dar en su totalidad para que no te lo vayas a gastar”, advirtió.

Además, consideró una completa falta de sensibilidad hacia las clases trabajadoras el seguir buscando recursos que no se tienen.

“En esta administración se han ido ocupando recursos públicos, pero ha sido una falsedad de que con eso vamos a poder cumplir todo el gasto de los programas sociales, que no es estar en contra de ellos.

“Nos hemos ido comiendo, desde la administración pública, todos esos recursos y con esto se le está poniendo el ojo a algo muy delicado que son los recursos de los trabajadores… como trabajador y como abogado no me siento nada a gusto, porque en primera esos recursos irán al banco del bienestar y ese banco va a manejar los recursos del sector laboral”. /Jorge X. López