Respetaremos los resultados electorales: Santiago Taboada

“Nosotros vamos a respetar los resultados electorales; estamos convencidos que vamos a ganar”, aseguró el candidato del PAN, PRI y PRD a la jefatura de Gobierno, Santiago Taboada.

Con estas palabras, el abanderado de la coalición ‘Va x la CDMX’ se comprometió a respetar los resultados de la elección del 2 de junio en la Ciudad de México en caso de que le sean desfavorables.

“Voy a respetar los resultados de una autoridad electoral por la que he marchado, por la que me iba a las plazas públicas a que no se le quitará autonomía. No voy a ser aquel que cuando no me guste un resultado aspira a tomar Reforma. Yo no soy así”, dijo.

Como parte de su campaña, el candidato de la oposición participó en los ‘Diálogos Ciudadanos’ de la Coparmex CDMX realizados este 10 de abril, donde sumó a su equipo a José Luis Beato, exsecretario de Desarrollo Económico en el Gobierno de Claudia Sheinbaum.

Adicional en su discurso, Santiago Taboada se pronunció ante el tema de agua en Benito Juárez, al resaltar su trabajo como alcalde.

“Estoy convencido que a la Ciudad le urge un cambio, que las cosas no van bien. Ni hay crecimiento económico, ni hay seguridad, ni buen transporte público. No hay agua y la que hay nos la están dando contaminada”, dijo.

Finalmente, entre sus propuestas, Santiago Taboada reiteró su advertencia de desaparecer al Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), al acusar presunta extorsión a empresarios y comerciantes.

LEO