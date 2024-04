Mediante sus redes sociales la cantante y actriz, Laura Flores compartió a sus seguidores que tras un microinfarto cerebral está “viva de milagro”. Estos son pequeñas obstrucciones del flujo sanguíneo a una parte del cerebro.

Y es que con el objetivo de informar lo que vivió por un tratamiento denominado escleroterapia, el cual se usa para el las varices, Flores pidió a sus fans que acudan con un angiólogo para evaluar su salud vascular.

“Yo me lo estaba haciendo cada seis meses. Bueno, pues la semana previa a Semana Santa, después de que por la mañana me fui a hacer la escleroterapia, en la noche me dio un microinfarto cerebral”, relata en su video.

La escleroterapia consiste en un tratamiento para eliminar venas varicosas mediante inyecciones y que había acudido con una dematóloga.

De acuerdo a su relato, esto ocurrió una semana antes de semana santa. Laura Flores compartió que mientras estaba viendo televisión con su hermana comenzó con paralisis en su brazo derecho y en el rostro.

“Yo quería hablar y no podía, era una sensación espantosa que no la puedo ni describir porque me pongo a llorar otra vez”, declaró.

Tras esto la cantante pidió llamar a un médico y fue trasladada a un hospital en Estados Unidos, país en el que reside.

“No importa que las jeringuitas sean muy superficiales, te puede pasar lo que me pasó a mí y a mí me lo hizo un dermatólogo certificado de hospital”, añadió.

Y es que mencionó que está “viva de milagro” si no hubiera sido por la atención inmediata que recibió.