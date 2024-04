Tras casi un mes de haberse fugado, el policía que presuntamente asesinó al normalista Yanqui Kothan fue detenido en Guerrero.

Así lo dio a conocer este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su Mañanera de este miércoles:

“Informar que hoy en la madrugada se detuvo al policía que asesinó al joven de Ayotzinapa, ya están todos los que participaron presos”.

El titular del Ejecutivo detalló que el uniformado estaba en un rancho en Tixtla “guardado, protegido”, y que en su captura participaron elementos de la FGR, el Ejército, así como de la Policía de Guerrero.

En la lámina que presentó el titular del Ejecutivo se lee que contra David “N” se ejecutó una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado con ventaja en grado de tentativa.

Además de que en su aseguramiento se decomisaron 3 armas, un revolver y 2 escopetas.

El 12 de marzo, 4 días después del asesinato de Gómez Peralta, el propio Presidente informó en la Mañanera sobre la fuga del uniformado que sería el presunto responsable de los hechos:

“Ayer, el presunto responsable del asesinato del joven de la normal de Ayotzinapa se fugó, el policía y se está haciendo la investigación”.

El Ejecutivo mexicano detalló que se van a fincar responsabilidades, y que el presunto responsable se escapó por fallas en los protocolos:

López Obrador detalló que el presunto responsable estaba en Chilpancingo en “comisiones” y que pese a que se había dado la instrucción de arraigarlo se estaba a la espera de la orden de aprehensión “pero le avisaron o decidió fugarse”.

El 9 de marzo, un día después de que los padres de los 43 normalistas desaparecidos levantaran su plantón frente a Palacio Nacional –tras una protesta de los jóvenes que los acompañaban, lo que derivó en daños a la puerta del Acceso 1 del recinto- murió por la noche, Yanqui Rothan Gómez Peralta.

Los primeros reportes indicaron que la noche de ese día Gómez Peralta murió en un retén ubicado en Chilpancingo luego de recibir disparos por parte de policías estatales, quienes refirieron que el joven y un compañero iban en un auto robado y que estos abrieron fuego en su contra.

A la mañana siguiente, López Obrador dijo desde Morelia que:

“Son 2 jóvenes que van en un carro, la policía de Guerrero sostiene en sus declaraciones que era un carro robado, pasan un arco, que sí está a la entrada de Chilpancingo viniendo de Tixtla, y cerca de un hotel los detienen. Dicen los policías que los muchachos disparan y responden los policías, y lamentablemente pierde la vida un joven, uno”.

Al respecto, la madre del estudiante de 23 años negó la versión en una rueda de prensa 2 días después de los hechos, y subrayó que los estudios al cuerpo indicaron que:

“Mi hijo no iba alcoholizado ni drogado, aquí están los resultados”.

Mientras que a la semana siguiente el mandatario mexicano reiteró que la desaparición de los 43 jóvenes hace casi una década y el deceso de su compañero no están relacionados, pero destacó que:

“Y no vamos a permitir la impunidad, se va a castigar a los responsables, no se va a fabricar nada para proteger a los responsables, no permitimos la impunidad. Y me dolió muchísimo, me duele mucho. Y vamos a actuar”.

