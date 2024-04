El reciente ganador del premio Oscar en la categoría de Mejor Actor de Reparto, Robert Downey Jr., no se ha olvidado de su pasado y dijo que “felizmente” regresaría al traje de Tony Stark en Iron Man.

“Es una parte demasiado integral de mi ADN”, declaró Downey a Esquire. “Ese papel me eligió a mí. Y mira, siempre digo, nunca jamás apuestes contra Kevin Feige. Es una apuesta perdedora. Él es la casa. Él siempre ganará”.

Iron Man murió en Avengers: Endgame, de 2019, y se volvió en el momento más devastador emocionalmente del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) de 33 películas.

Si bien Marvel Comics también siempre jugó rápido y libremente con la muerte de personajes, matando regularmente a héroes y villanos para lograr un efecto, sólo para traerlos de regreso rápidamente, el jefe de Marvel Studios, Feige, ha dicho anteriormente que es bastante protector con el momento en que Iron Man se sacrificó para derrotar a Thanos.

“Trabajamos muy fuerte para lograr ese momento y deshacerlo, simplemente no parece una buena decisión”, aseguró en ese momento Feige.

Esto hace que Robert regrese al UCM cada vez más complicado a medida que pasan los años.

La aparición de una historia de precuela probablemente requeriría un rejuvenecimiento de CGI, mientras que el regreso de una secuela corre el riesgo de destrozar el legado del exitoso título Endgame.

Marvel siempre tendrá la posibilidad de ambientar una historia en el multiverso después de Doctor Strange in the Multiverse of Madness y Spider-Man: No Way Home.

También ha habido rumores de una película de Avengers: Secret Wars que traerá de vuelta a todos los Vengadores originales, pero aún no se ha materializado nada. Incluso, reveló que Gwyneth Paltrow, quien interpretó a Pepper Potts, dejó de aprender sus líneas para las películas del UCM debido a la inclinación de Downey por improvisar y crear diálogos diferentes y mejores de último minuto.

“Había este proceso en el que Jon Favreau, Robert y yo entramos al set por la mañana y Robert decía: ‘No voy a decir estas líneas’ y las tiraba”, dijo.

“Y luego mejorarlas en vivo, ya sea en el tráiler o en el set. Creo que para que algo se sienta vivo para Robert, tiene que sentirse fresco, y él lo hace fresco haciéndolo sentir como si lo acabara de inventar. Muchas de esas famosas líneas fueron escritas diez minutos antes de que las dijéramos”, aseguró.

Mientras tanto, Downey Jr. tiene algunos proyectos próximos. Está previsto que regrese con Sherlock Holmes 3 con el director Dexter Fletcher, aunque la película aún no se ha materializado.

Pero inmediatamente, está en The Sympathizer, la serie de HBO sobre la guerra de Vietnam basada en la novela ganadora del premio Pulitzer de Viet Thanh Nguyen que se estrenará el 14 de abril.