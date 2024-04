El haber crecido en Reynosa, Tamaulipas, y estar cerca de la violencia era algo normal para Sandro Malandro. La música se convirtió en un catalizador de lo que vivía y su voz también fue el soundtrack de su comunidad, misma que le pedía temas para dedicar antes de hacerse de un nombre.

“Desaparecía gente, había balazos y secuestros, es algo que veía a diario. Eso me inspiró a hacer las letras de mis canciones. Muchos pensaban que hablaba sobre mí pero estas son las historias de donde venimos. De ahí viene lo del rap malandro. “Muchos conocen a Reynosa por ser tierra caliente y estar cerca de la frontera con Estados Unidos, ahí se mueve mucho la maldad”, compartió en entrevista con este diario el cantante.

Previo a convertirse en un rapero firmado bajo una disquera como Sony Music, Sandro trabajaba en el día y en las noches se dedicaba a hacer música, una de sus grandes pasiones. Aunque puede parecer que tiene todo, menciona que la soledad es una de las cosas negativas que le han traído la fama.

“Antes, siendo independiente, me dedicaba a la electricidad, era trabajador de la construcción. En la mañana me levantaba a trabajar y llegaba a las siete de la noche y de ahí me metía al estudio.

“A las 11 o 12 de la noche le paraba y nunca estaba con mis hijos. Le dediqué mucho tiempo a la música y no le ponía atención a ellos. En aquel entonces tenía muchos amigos, pero ahora me siento solo. Esas cosas han cambiado”, agregó.

TANTAS Y EL HORIZONTE MUSICAL

Sandro Malandro recientemente presentó Tantas, colaboración a lado de EMJAY que formará parte de su próximo álbum, el cual verá la luz en unos meses. De acuerdo al rapero, este tendrá sonidos de la música que disfruta como el pop.

Pero este no será su único trabajo ya que lo complementará con otro álbum en el que no dejará de lado su sonido más crudo y que lo dio a conocer.

“Viene un material en mayo o junio, con puras canciones más del lado Sandro, lo que me gusta hacer y después compartiré Sandro Malandro con rap más crudo”, adelantó. Volviendo al tema de la soledad, considera que ha sabido lidiar con ella y que la música, así como el hablar con sus hijos, le ha ayudado.

“Me refugio en la música. Cuando me siento muy solo, me pongo a escribir y, de igual forma, estoy escribiendo un libro que planeo volver película. En mi vida diaria si no tengo música me siento raro, ansioso.

“Le hago videollamada a mi niño de siete años. Me refugio en eso, salgo a jugar, pero siempre con música”, finalizó.

El estilo de Sandro Malandro abarca sonidos como el g-funk, boom bap y rap conciencia, los cuales aprendió durante su estancia en Estados Unidos, lo que le abrió más el horizonte musical.