Descarta Batres denuncia contra Federico Döring por medidas cautelares del IECM

El jefe de Gobierno capitalino, Martí Batres descartó que fuera presentada una denuncia penal contra el coordinador de campaña de Santiago Taboada, Federico Döring con motivo de la medida cautelar impuesta en su contra por el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).

“No es así, no es real, no es cierto; solamente es la impugnación de las medidas cautelares, nada más, no hay ninguna otra cosa”, aseguró.

En conferencia, el mandatario capitalino aclaró que “no hay ninguna denuncia penal que hayamos presentado a propósito de este tema” al añadir que el Gobierno capitalino no está facultado jurídicamente.

“Nosotros solamente lo que hicimos fue impugnar una decisión que consideramos equívoca por parte del Instituto Electoral de la Ciudad de México”, refirió.

En este sentido, Martí Batres sostuvo que las medidas cautelares en su contra carecen de fundamento por parte del IECM.

“Es una decisión sin fundamento jurídico por parte del Instituto Electoral porque quien la presenta, que es esta persona que se está quejando, no tiene legitimación para hacerlo, no tiene la personalidad jurídica para hacerlo, no es de las personas señaladas por la ley que pueden presentar este tipo de recursos”, respondió.

Finalmente, el jefe de Gobierno advirtió que seguirá desmintiendo las mentiras que sean dichas sobre la Ciudad de México.

“Lo que sí quiero subrayar también es que nunca vamos a guardar silencio frente a la mentira, frente a la calumnia. Si tenemos que aclarar, lo vamos a aclarar, sería indigno guardar silencio frente a una falsedad, entonces, siempre que haya una fake news, haremos la aclaración correspondiente”, dijo.

