El camino de Rodrigo Pacheco y del tenis nacional dentro del México City Open finalizó en la ronda de octavos de final, con el triunfo del uzbeko Beibit Zhukayev sobre el tenista tricolor de 18 años con parciales de 6-3 y 6-4.



A pesar del favoritismo de la grada local, Pacheco no logró avanzar más dentro del Challenger ATP en la capital mexicana, en un evento que consideró vital en su formación como profesional, que en propias palabras le ha ayudado a mejorar su enfoque individual de cara al futuro como jugador.



“Espero que en un futuro estemos mejor. Tengo muchas cosas por modificar como el no ponerme tan nervioso en algunos momentos en los que tengo mucha presión que yo mismo me coloco, pero me voy contento con la primera victoria lograda en la fase anterior”, apuntó el mexicano.



Molesto a nivel personal con algunos lapsos de su actuación, el tricolor fue autocrítico con los detalles que pudo percibir durante su eliminación ante el europeo. Creo que pude haber competido mejor en algunos turnos de mi saque. Nunca me logré acomodar al partido y la presión de su saque y por más que busqué, falle varias bolas que pude haber metido”.



Definidos los cuartos de final en la rama individual del torneo categoría 125 de la ATP, el argentino Thiago Tirante se mantiene al frente de la clasificación tras vencer a su compatriota Juan Pablo Ficovich en dos sets con marcadores de 7-5 y 6-1, que lo ubican como próximo rival de Olivier Crawford este viernes.



En el caso de Zhukayev, el europeo arrancará la actividad este viernes en los cuartos de final ante el canadiense Alexis Galarneau seguido por el enfrentamiento entre Aidan Mayo y Maxime Janvier, mientras que Skander Mansouri jugará en la tercera llave ante Bernard Tomic.



Para el torneo de parejas y con las semifinales en puerta, las cuatro duplas restantes en el México City Open son las conformadas por los australianos Adam Walton y Tristan Schoolkate, los estadounidenses Patrick Trhac y Ryan Seggerman y los dúos integrados por el inglés Marcus Willis y el norteamericano Christian Harrison para concluir con Skander Mansouri y el británico Luke Johnson.

