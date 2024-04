El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) exhortó a los políticos a no involucrar a las familias en las campañas electorales.

Lo anterior, al retomar en su Mañanera la polémica que ha mantenido la Oposición durante meses en contra de sus hijos mayores, de que presuntamente habrían vendido balastro para el Tren Maya, y que estarían envueltos en actos de corrupción.

A este respecto dijo que:

“Nada más que no mienten madre, que no se metan con familiares, que no se metan con menores, que si tienen un problema conmigo, pues que sea conmigo, no con mis hijos”.

Por ello llamó a que se mantenga la polémica –incluso la encomio- pero pidió que esta sea sobre proyectos de gobierno y no de “mentadas” y que, si sus vástagos cometieron algún tipo de delito, urgió a presentar una denuncia:

“Ahora, si mis hijos están metidos en un negocio ilícito, que sean castigados (…) ir a presentar una demanda en contra de mis hijos, que porque vendieron balasto en el Tren Maya, casi, casi, culpando del descarrilamiento del tren, a mis hijos, porque el balasto que vendieron, no es de buena calidad, y por la corrupción. O sea, eso es una gran falsedad, eso es de malos, de malolandia”.

Mientras que, al ser cuestionado –fuera de micrófono- sobre la difusión de un video en el que presuntamente se observa al hijo de Xóchitl Gálvez, en estado inconveniente, el titular del Ejecutivo declinó opinar:

“Lo mejor son los argumentos sobre lo que tiene que ver con lo público. Por ejemplo: ¿Por qué no se habla de economía? ¿Cuál es la propuesta económica? ¿Por qué no se habla de democracia? ¿Por qué no se habla de honestidad?”.