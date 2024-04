Este miércoles en redes sociales como X, usuarios han reportado que la aplicación de mensajería WhatsApp no funciona.

De acuerdo a Downdetector los problemas principales son la conexión y el envío de mensajes. En algunos casos también se ha reportado la caída de Instagram, aplicación que forma parte de Meta.

Los usuarios han dado cuenta de ello mediante sus cuentas de X (antes Twitter) en el que vemos diversos idiomas reportar lo ocurrido.

La cuenta oficial de X de la aplicación no se ha pronunciado tras lo ocurrido ya que el último mensaje que publicaron fue hace dos horas sobre una de sus funciones.

shoutout to everyone who has the chat with themselves pinned

— WhatsApp (@WhatsApp) April 3, 2024