Durante la precampaña, la ahora candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, reconoció que su hijo Juan Pablo Sánchez se dio cuenta “que podría haber tenido problemas con el alcohol y dejó de beber”.

Luego de que se difundiera un video, que a decir de internautas es viejo, se han retransmitido entrevistas de la entonces precandidata en las que reconoce que su hijo “era un desmadre” pero aclara que ya no bebe.

“Era un desmadre, me costó más trabajo, le gustaba la fiesta, me dejó la carrera y yo pensé que se me iba de las manos, ya no quería estudiar, volvió a animarse, entró a estudiar negocios, prácticamente está terminando la carrera y está trabajando en la empresa. Ya lo metí a trabajar y estudiar para que se pague la segunda carrera”, refirió.

De esa manera, aclaró que Juan Pablo ya no toma bebidas embriagantes, “cero alcohol, cero alcohol. “Se dio cuenta que si no hacía algo podía tener problemas y decidió dejar de tomar alcohol, ya no bebé”, enfatizó.

Este miércoles se viralizó un video en el que se observa a Juan Pablo en presunto estado de ebriedad agrediendo verbalmente a personal de un establecimiento; por lo que también se están haciendo virales los videos en los que la abanderada del PAN, PRI y PRD ha reconocido que a su hijo “le gustaba a fiesta” pero que ya no bebe.

LDAV