Una pelea que causó un tiroteo dentro de un restaurante de Nashville en Estados Unidos dejó como saldo un muerto y cinco heridos.

Durante la tarde del pasado domingo se registró un tiroteo dentro de un restaurante de Nashville en Estados Unidos el cual fue originado por un malentendido entre dos hombres.

De acuerdo con la policía de Nashville Tennessee, este hecho dejó como saldo un hombre muerto y cinco heridos.

Asimismo trascendió que el tiroteo ocurrió alrededor de las tres de la tarde dentro del vecindario de Salemtown, además todo comenzó cuando el sospechoso llegara al lugar de los hechos con una mujer.

Este sujeto y el hombre que falleció comenzaron una discusión la cual escaló hasta el tiroteo, así lo dio a conocer la Policía Metropolitana de Nashville durante una conferencia de prensa.

Por otra parte las autoridades identificaron al sospechoso con 46 años de edad, también encontraron el automóvil en el que quería huir del lugar.

BREAKING: Detectives are working to determine the motive for this gunman opening fire during Sunday brunch at Roasted on Garfield St. 1 man killed, several others hurt, non-critically. Shooting occurred at 3 p.m. Gunman fled in this Mercedes GLS 450. Know him? 615-862-8600. pic.twitter.com/bwJrCjwmhf

— Metro Nashville PD (@MNPDNashville) March 31, 2024