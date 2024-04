Luego de la publicación de la docuserie Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV, que ha causado gran controversia al revelar abusos detrás de las cámaras de las series de Nickelodeon, varios de los actores de dichas producciones han revelado lo que habían callado además de mostrar su apoyo a las víctimas.

Josh Peck, coprotagonista de Drake y Josh, señaló que se tomó unos días para procesar la noticia.

“Me contacté con Drake en privado, pero quería dar mi apoyo a los sobrevivientes que fueron lo suficientemente valientes como para compartir sus historias de abuso emocional y físico con el mundo.

Los niños deben ser protegidos. Revivir esto públicamente es increíblemente difícil, pero espero que pueda traer sanación para las víctimas y sus familias, así como el cambio necesario en nuestra industria”.

Nancy Sullivan, quien interpretó a la madre de ambos en dicha serie escribió en redes sociales: “Me rompió el corazón en un millón de pedazos para escuchar lo mucho que Drake estaba sosteniendo dentro mientras trabajábamos juntos. Estaba devastada y orgullosa al ver al hombre en el que se ha convertido sentarse ante la cámara y contar valientemente su verdad”.

Matthew Underwood, quien interpretó a Logan en Zoey 101, reveló en su cuenta de Instagram que fue abusado a los 12 años por el padrastro de sus mejores amigos.

Pero a los 19 años, fue “acosado sexualmente y luego agredido” por su agente en ese momento, “que había pasado una cantidad decente de tiempo construyendo confianza” con Underwood como un “amigo y mentor”. Los hechos lo llevaron a abandonar su carrera como actor y a mudarse de Los Ángeles.

Según recibió correos de odio por no haber hecho comentarios luego de la publicación de la docuserie, por ello hizo público este testimonio que él consideraba que no era de la incumbencia pública.

Allie DiMeco de la serie The Naked Brothers Band, reveló que “hubo un episodio en el que Rosalina engañaba a Nat y besaba a un chico francés”, explicó, y agregó que ella “no” quería besarlo.

“Es un hombre de 30 años. Lo siento, ni siquiera pude verlo. Honestamente me da estrés postraumático”, dijo DiMeco mientras mostraba una versión editada del clip de la serie.

“Dije muchas veces que no quería hacerlo. Mi madre estaba muy en contra y me hicieron sentir que iba a perder mi trabajo, que podría ser despedida si no lo hacía”, finalizó.

Según The Hollywood Reporter, muchos actores de otras series han contado experiencias que han engrosado el historial de abusos en los sets de las series infantiles de Nick que fueron un gran éxito.