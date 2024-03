Un hombre fue arrestado después de ser visto por las autoridades comiéndose una pierna de una mujer que fue atropellada.

Testigos que se encontraban en el lugar de los hechos lograron captar el momento exacto en el que un hombre comenzó a comerse la pierna de una mujer que fue atropellada en las calles de Wasco, California.

De acuerdo con lo informado por medios locales, el sujeto de 27 años de edad fue detenido por las autoridades estadounidenses tras ser visto directamente comiendo carne humana.

Asimismo trascendió que el hombre en situación de calle actualmente enfrenta cargos tras haber alterado la escena del crimen.

Por otra parte, se detalló que la pierna de la mujer fue removida después de declararla muerta tras ser atropellada por un tren en la estación Amtrak.

“No estoy seguro hacia dónde se fue, pero llevaba una pierna humana. Entonces comenzó a masticarla, agitarla y azotarla contra la pared. Podías ver el hueso”, dijo un testigo.

El hombre avanzó durante varias calles sosteniendo la pierna de la mujer, sin embargo, más adelante fue interceptado por las autoridades.

De igual manera la policía informó que la detención ocurrió sin que pusiera resistencia.

JUST IN: California man arrested for allegedly eating a severed leg that he took from a pedestrian who was struck by a train.

The incident happened in Wasco, California.

According to police, 27-year-old Resendo Tellez removed a leg from an Amtrak Station.

Tellez was seen… pic.twitter.com/Wv0npYZUmP

— Collin Rugg (@CollinRugg) March 23, 2024