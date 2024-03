Mediante una destacada actuación en el programa corto, que también significó su debut en el Mundial de Patinaje Artístico en Montreal, Donovan Carrillo se logró posicionar en la final de dicha categoría con un puntaje de 80.19, el mejor en su carrera deportiva.



Con la canción de “Sexy Back” de Justin Timberlake, el mexicano realizó una presentación de poco más de un minuto para conseguir un objetivo que tras su presentación él confirmó había estado siguiendo de cerca, para hoy por fin superar la barrera de las 80 unidades en su tarjeta final.



“Durante tanto tiempo me sentí increíble cuando apareció este número, e incluso un error en el combo, pero eso me demuestra que puedo lograr aún más”, indicó el patinador.



El tricolor aseguró que durante su rutina siempre buscó mostrar algo diferente a lo habitual, cosa que concluyó con un beso a la pista de hielo cuando finalizó su participación, tras decirse lleno de energía. “Después de todos los obstáculos que pasé, fue un momento especial y la reacción del público fue sorprendente”.



En un arduo camino que comenzó a raíz de su cirugía en 2022, el mexicano aún espera tener un resultado igual de positivo este sábado cuando compita en el programa libre del campeonato, a la espera de mantener el mismo apoyo que ha tenido tanto del público local como de México.



“Entrenar en Toronto ha sido un nuevo capítulo en mi carrera. Más profesional, con grandes entrenadores y otros atletas al lado mío. He recibido mucho apoyo desde México que me motiva mucho y estoy tratando de hacer crecer mi disciplina allá tanto como me sea posible”, agregó./24Horas

