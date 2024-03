Tras una serie de actos extraños en sus redes sociales, el boxeador aseguró que la Comisión de Nueva York le está solicitando someterse a exámenes mentales para poder enfrentarse a Devin Haney; el gladiador amenazó con demandarlos.

En el mundo del boxeo debes contar con excelencia mental y física para sostener un combate arriba del cuadrilátero, sin embargo, una de las peleas más esperadas estaría en riesgo de ser postergada en caso de que Ryan García no se someta a exámenes mentales.

El pugilista expuso lo anterior mediante sus redes sociales, en un video que borro al poco rato, amenazando a la Comisión de Nueva York por querer someterlo a pruebas psicológicas tras sus “extraños comportamientos” en redes.

Ryan en su video aseguró que accedió a someterse a dichas pruebas, sin embargo, le pidió a la Comisión que le explicaran por qué premisa le solicitaban eso.

“Me dijeron que era por mis tuits y posteos en redes sociales”, expresó el luchador.

A lo que les respondió que si no era su derecho tener libertad de expresión y paso a amenazar con que si esa era su premisa, entonces los demandaría por violar sus derechos constitucionales.

Además, el pugilista señaló que de ser Mike Tyson no le estarían solicitando dichos exámenes y eso le parecía “sospechoso”.

Lanzó también un reto a la Comisión de que está ansioso por verlos en la corte y confía en que les “ganará”, no sin antes decir que su terapeuta le ha aconsejado fumar marihuana y ashwagandha.

Sin embargo, el luchador enfatizó que él nunca ha probado eso y no los probará porque no es lo suyo.

Esto se suma a los señalamientos en contra de Ryan García, que en días pasados ha estado activo con sus publicaciones en Twitter que han alarmado a sus allegados y fanáticos, haciendo que la opinión se divida en que solo esta “trolleando” y en que si sufre de problemas mentales y no debería sostener su próxima lucha.

El boxeador comenzó a ser tendencia en la red social de X -antes Twitter- por constantes tuits sin aparente sentido, en donde habla de su contribución para salvar a niños autistas y que sufren maltratos, todo en nombre de Jesucristo.

También se refiere a su audiencia con que encuentren su camino en la religión, así como expone que Abel, mejor conocido como The Weeknd, estuviera haciendo rituales satánicos en sus conciertos y aseguró que perdió la voz en el momento que él presenció uno de sus conciertos.

They tell you to your face!

That’s why he had that satanic ritual thing at his concerts.

I was there and he lost his voice bc I was rebuking it in the name of Jesus!

ALL PRAISE TO JESUS.

There is hope for Abel just repent and understand you can’t actually sell something… pic.twitter.com/ZOzek8e51N

— RYAN GARCIA (@RyanGarcia) March 15, 2024