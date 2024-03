La polémica sugerencia por parte de la policía de Canadá ha causado revuelo entre los ciudadanos luego de registrarse un aumento en el robo de vehículos que se encontraban en los hogares al pedir que las personas dejen visibles las llaves de los mismos para facilitar los robos y evitar confrontaciones con los criminales.

Esta sugerencia compartida por los uniformados durante una conferencia de prensa desató decenas de críticas dirigidas al gobierno de Justin Trudeau por la falta de acciones contra el aumento de robos a viviendas.

La conferencia transmitida por el medio local, City News, refiere a que la Policía de Canadá considera que una de las mejores maneras para evitar ataques en las viviendas y no poner la integridad de las personas en peligro es dejar las llaves en los automóviles y así evitar alguna respuesta con violencia por parte de los ladrones.

“Para evitar la posibilidad de ser atacado en su casa, dejé sus llaveros en la puerta de su casa, porque están entrando a su casa para robar su automóvil. No quieren nada más“, así lo declaro un oficial, así como también ser compartido este ‘tip’ en las redes de la policía de Toronto.

An officer at a recent community meeting suggested that people leave the keys to their vehicle in a faraday bag by the front door. While well meaning, there are better ways to prevent auto theft motivated home invasions. Learn more here: https://t.co/z8JSOcIaCe pic.twitter.com/dLH92dirzd

— Toronto Police (@TorontoPolice) March 14, 2024