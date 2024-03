Con una trayectoria internacional superior a los quince años, Héctor Moreno anunció su retiro de la Selección Mexicana con 132 partidos jugados y alejado desde hace años de su mejor rendimiento para entrar en convocatorias.



“El año pasado me llamó Fuimos y me preguntó mi decisión y le dije que no volvería. No sé si en 2026 voy a seguir jugando, me queda un año y medio de contrato y no lo sé. Ahora solamente deseo que les vaya de la mejor manera”, apuntó el defensa.

Te puede interesar: Liga MX anuncia medidas para combatir el racismo en estadios



Referente de la defensa mexicana en los últimos torneos internacionales que ha sostenido México con su selección mayor, Moreno disputó un total de 58 encuentros amistosos, 31 de eliminatorias mundialistas, 12 partidos en Copas del Mundo y otros torneos entre Copa América, Confederaciones, Copa Oro y Nations League.



Ante su salida, el defensa de 36 años destacó la calidad que hay en dicha posición actualmente en México con referentes inmediatos entre Johan Vásquez, Gilberto Orozco o Victor Guzmán, como los elementos a seguir en dicha posición en el plano inmediato.