El actor mexicano Juan Pablo Medina se considera una persona afortunada por la nueva oportunidad que le dio la vida al sobrevivir al infarto silencioso que padeció en 2021, y el cual le provocó la pérdida de una pierna, por ello, asegura, se entrega al 100 por ciento en cada trabajo que realiza.

Hoy, Juan Pablo forma parte del elenco de la serie Bandidos, una producción cuya trama aborda a unos estafadores que van tras un tesoro maya y el cual le representó un nuevo reto; su estreno es mañana por Netflix.

“A mí me gusta estar en proyectos arriesgados como este que fue un reto físico importante al que estaba totalmente entregado y feliz por hacer la serie Bandidos.

“Creo que las barreras no las ponemos nosotros y que mi amputación fue una gran prueba de vida, pero al final, agradezco mucho tener la oportunidad de estar aquí platicando contigo. Así que eso es lo más valioso y pues ahora ya tengo muy claro hacia dónde no quiero ir”, dijo el actor a este diario.

Y es que Juan Pablo ha vivido las distintas etapas del mundo del entretenimiento que van desde la televisión y hasta el streaming, plataforma en la que está muy activo en los últimos años.

“Esta carrera, es loquísima. He tenido momentos espectaculares y otros tantos dificilísimos. Afortunadamente he podido aguantar; he tenido oportunidades muy lindas que me han llevado a estar en el momento en el que estoy y el hecho de que hagas series para streaming me brinda la oportunidad de llegar a todo el mundo, pero ello implica al mismo tiempo una gran responsabilidad”, agregó.

UN NUEVO RETO POR SUPERAR

Aunque aún no hay fecha de estreno, Juan Pablo Medina adelantó algunos detalles de Los Dos Hemisferios de Lucca, película que protagonizará con Barbara Mori.

La historia está basada en el mismo libro de Bárbara Anderson que habla sobre su hijo Lucca, quien vive con parálisis cerebral, quienes viajan a India para probar un tratamiento denominado Cytotron.

“A lo que me refiero cuando digo que soy afortunado es el hecho de que me están llegando propuestas tan diferentes en las que puedes explorar y contar tu parte e incluso, meterte en otros universos.

“Este es un libro extraordinario, tuve la oportunidad de conocer a sus protagonistas y eso fue un gran regalo para mí. Entonces tener este contacto con las personas que vivieron esa experiencia y que lo estamos tratando de revivir desde nuestra perspectiva, siéndole fiel a lo que es fue muy conmovedor. A mí me llenó el corazón, la verdad”, adelantó.

Medina ahora es embajador de una famosa marca de helados y tras su experiencia de salud considera que en este punto de su vida sabe lo que quiere.

“Para mí, lo importante es el camino y entonces estoy disfrutando tanto esta aventura. En especial todo lo que respecta a lo laboral, pero también estoy muy feliz de seguir la vida sin importar a dónde me lleve. Estoy convencido de que el camino es lo más importante para mí en este momento”, concluyó.