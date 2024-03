Una vez que se supo protegido del sistema y con un fuero extendido por tres años más, al ser apadrinado por Morena con una diputación plurinominal, Napillo retomó sus prácticas sucias que recaen en intimidaciones y amenazas.

Uno de estos casos se vive en la Unidad Minera Tizapa, donde desde hace varias semanas La Mocha, un personaje pagado e impuesto por Napoleón Gómez Urrutia, se ha dedicado a amedrentar, intimidar y hasta amenazar a las mineras y mineros que muestran su preferencia a nuestro Sindicato Minero FRENTE.

La Mocha, quien tiene la encomienda de intensificar la violencia y subirle de tono a las amenazas incluso hacia mi persona, exigió a los mineros que renuncien al Sindicato Minero FRENTE y también que se desistan de la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo.

El abuso llegó hasta a dar un ultimátum de tres semanas para el cumplimiento de sus peticiones y dijo que de lo contrario habría consecuencias, por lo que responsabilizamos de manera directa a La Mocha y a Napillo de lo que pudiera pasarle a cualquier minero, a sus familias o a mi persona.

Las amenazas de Gómez Urrutia se dan desde hace 14 años, cuando un grupo de trabajadores decidimos salirnos del Sindicato Minero (hoy su empresa familiar), quitándole toda oportunidad de seguir explotandonos y robándose las cuotas sindicales de más de 10 mil mineros, la furia fue tal que en 2010 fui amenazado y, sí, sufrí un secuestro, me sacaron a la fuerza de la casa de mi madre, me golpearon, intimidaron y no se cansaron de decirme que los había enviado Napoleón Gómez Urrutia.

Ahora, La Mocha, creyéndose erróneamente también con fuero o de gozar de impunidad como el Napillo, ha expandido sus prácticas intimidatorias hacia los mineros, con ciertas fotos que publica en redes sociales. El desgaste a los compañeros también es psicológico.

Somos firmes y no nos desistiremos, ya que no podemos renunciar a los derechos laborales ni a la autonomía sindical, pero, a la par, tampoco podríamos concretar esta acción, ya que de quererlo, cada minera o minero deben realizar el trámite de manera individual en el juzgado, es decir, cada uno debe desistirse, no se trata de un acto colectivo.

También, recordarle a La Mocha que los compañeros no recibieron las utilidades completas porque Napillo, su jefe, fue el que las limitó afectando a las familias mineras. Cosa que hoy ambos se hacen los desentendidos y fingen demencia.

Las amenazas e intimidaciones no frenarán los amparos, hay varios en curso y pronto obtendremos la resolución.

Hacemos el llamado a la Secretaría del Trabajo, sabemos que existen mecanismos de protección en este rubro, les solicitamos atender esta denuncia y frenar la violación de los derechos laborales de nuestros compañeros por parte de Napillo.

Por otra parte, también solicitamos a la dependencia que investigue cómo es que La Mocha obtuvo la Toma de Nota sin haber realizado una asamblea como lo exige la reforma laboral de 2019.

Las y los compañeros de Tizapa no deben vivir bajo la amenaza de La Mocha ni de Napillo, los mineros deben tener sus derechos garantizados, como todos los mexicanos. Pedimos que se respete la libre sindicalización, que detrás de ella no existan ni amenazas ni ultimátums de personajes que se creen con el derecho y la suficiente protección para delinquir.

@CarlosPavonC