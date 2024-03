El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llamó “aberración” la propuesta de Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez de cerrar refinerías en el país, y de paso se mofó de nuevo, de la primera.

Este lunes, al meterse de nuevo al proceso electoral, el titular del Ejecutivo retomó con sorna sus críticas a la aspirante presidencial de la alianza Fuerza y Corazón por México, de cerrar la planta de Cadereyta, Nuevo León y una en “Tampico” al decir:

“Lo que sería una aberración es lo que están proponiendo los conservadores, no sé quién está ahí, ya me los imagino que están así, un tío que se le hace agua la boca, esos son los que están detrás de eso, de decir compremos la gasolina´, no, no, vamos a producir, vamos a darle valor agregado a nuestra materia prima, vamos a que haya trabajo en México”.

Lo anterior, porque su Gobierno le ha dado prioridad a la industria petroquímica en lo que va del sexenio, situación que ha sido criticada pero López Obrador argumenta que esto es en preparación para la transición energética –que según él será en 3 décadas- y para lograr la soberanía mexicana en dicho tema, además, aprovechó para acusar que el argumento de Gálvez Ruiz se trata de una política “entreguista”:

“Qué bueno que la política petrolera entreguista se exponga y la defiendan porque así se aclaran más las cosas”.

Aunque matizó al decir que no se trata de un pleito con algún personaje en particular, sólo una comparativa entre proyectos de nación, por lo que invitó a la Oposición a que “sigan pensando de esa manera”.

López Obrador subrayó que la propuesta de la Oposición se debe a que son “empleados del poder económico, oligárquico” que pretenden que los combustibles sean importados y no generados en el país, y que el cierre de esas plantas significaría la pérdida de miles de empleos, y aunque él dijo que está a favor de la transición energética, acuso que sus adversarios han manipulado el tema.

De igual manera le sugirió a la aspirante presidencial del PAN, PRI y PRD que en política no se debe hacer el ridículo ni mucho menos “tragar sapos”:

En política no se decía antes que no hay que comer sapos y no hacer el ridículo, por eso no hay que comer sapos y no hacer el ridículo”.

