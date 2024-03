El actor y empresario Roberto Palazuelos Badeaux, quien se unió a Movimiento Ciudadano (MC) para contender por un escaño en el Senado para representar a Quintana Roo, ha sido severamente criticado en redes tras su felicitación a las mujeres este 8 de marzo.

El actor Roberto Palazuelos, quien se postuló como candidato al Senado por Movimiento Ciudadano el pasado mes de noviembre, compartió un video en sus redes sociales y que posteriormente borró. En el video, Palazuelos felicitaba a las mujeres en el Día Internacional de la Mujer.

El actor, quien aparece como en un jardín, mencionó en el video de 23 segundos:

“Buenos días, en el día de la mujer, quiero felicitarlas todas por su incansable lucha, por luchas, por sus derechos, por todos sus logros y porque usted son la otra mitad del cielo. Que Dios bendiga a las mujeres, con todo corazón. Aquí está su aliado, su siempre aliado Roberto Palazuelos”, se escucha en el clip que recuperó @RuidoEnLaRed.

Como era de esperarse, tras el mensaje,al empresario mexicano le llovieron críticas debido a que los internautas han señalado en varias ocasiones y después de las marchas que este 8 de marzo no se felicita a las mujeres porque no es una fiesta, sino una ocasión para recordar, cuestionar, reflexionar y honrar lo lejos que han llegado las féminas a pesar de los constructos sociales que se les han impuesto y que con el tiempo se han ido dejando de lado.

Asimismo, es vislumbra su lucha por su participación en la sociedad y su desarrollo íntegro como persona, en pie de igualdad con el hombre.

En tanto que, en la publicación en donde se compartió el clip, se leen comentarios como:

“Es Palazuelos, también que esperaban”

“Este pendejo lo único que tiene es dinero, porque le falta todo lo demás”

“Otro animal que no entiende”

“LAMENTABLE y no tanto por él, al final tampoco se espera mucho, pero, ¿qué no tenga en su equipo o no pueda contratar a alguien con 3 dedos de frente? No lo entiendo”

“Este pendejo: Hoy no es de delegación. Menso”.

Ay, no 🤦‍♀️ Como cuando no entiendes nada. @robpalazuelos en el #DíaDeLaMujer NO SE FELICITA. pic.twitter.com/4zAgYygmUm — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) March 8, 2024

