Silvia Pinal continúa su recuperación en el hospital y desde ahí mandó una imagen y unas palabras para decir que se encuentra bien y que pronto la veremos. Luis Enrique, ha estado al pendiente en estos días, y espera que en breve la den de alta; asegura que está preparado para lo peor, pero no será en este momento.

Aracely Arámbula celebró con tristeza su cumpleaños, pero prometió no llorar, por ello le dedicó unas palabras a su mamá, para que la viera feliz, festejando un año más de vida, aunque ella ya no esté.

Luis Miguel triunfó en Buenos Aires, Argentina donde se realizó una lujosa cena; los boletos costaron 15 mil pesos. El cantante fue reconocido por ser el artista más influyente, por el éxito de su gira a nivel mundial.

Dulce se presentará en el Teatro Metropólitan, el próximo 16 de marzo. Se dice que ella y Lucía Méndez están muy enojadas después de participar en Siempre Reinas, pero también puede ser una estrategia publicitaria, con eso de que luego les pagan para anunciar algo, ya no se sabe cuándo mienten y cuándo dicen la verdad.

María Conchita Alonso se presentará el 26 de abril en La Maraka, el show tiene dos títulos: María Conchita, sin vergüenza y Una noche loca, de copas, con sexo, drogas y rock’n’roll, donde contará la historia de su vida; desde su infancia, sus novios y la política, ya que abandonó su carrera para apoyar a los venezolanos.

También cantará sus éxitos, y canciones inéditas. Ella dice que su show es como una bioserie, pero en vivo.

Christian Estrada reapareció a través de Kadri paparazzi, donde se ve acompañado de una mujer muy guapa, parecía una cita romántica, ya que se fueron a un restaurante y después estuvieron en el mismo lugar toda la noche. El problema es que esa mujer es hermana de Aleska Génesis, con quien Christian tuvo un romance dentro de La Casa de los Famosos.

Carín León reaccionó a los comentarios en su contra, por haber dicho que se le antojaba echarse un “perico” y que si a alguien no le gustaba, no era su problema; después contestó con una canción, donde deja claro que no es un ejemplo a seguir, pero debería rectificar sus palabras y sobretodo sus acciones, porque las adicciones siempre traen problemas.

Chantal Andere fue madrina del musical Amor sin Barreras que celebró 100 representaciones; ahí la cuestionaron sobre su hermano El Pirru y los problemas con Ana Bárbara y respondió que la disculpen, pero no habla de otras personas, mucho menos de su familia y cabe resaltar que los reporteros no insistieron, pues saben que ella no responde a preguntas personales.

Tengo un pendiente, Chantal se mantiene alejada de los escándalos y la prensa la respeta. ¿Será porque siempre ha sido congruente y firme para quedarse callada?

Sin duda, es un claro ejemplo de que se puede tener buena relación con los medios de comunicación, aún cuando no sea parte de los dimes y diretes del espectáculo.

Hay más… pero hasta ahí les cuento.

