Aquí mis comentarios de quién se llevará las estatuillas más grandes de la noche.

¿Están emocionadxs por los Oscar? Para quien no lo sepa, este domingo se transmitirán los premios más famosos del cine.

La semana antepasada conversamos acerca de categorías técnicas, pero creo que es momento de hablar de “pesos pesados”, aquellas clasificaciones de las que todo mundo está hablando.

Empecemos con lxs actores. En el plano masculino, tenemos a Mark Ruffalo, Ryan Gosling, Robert de Niro, Robert Downey Jr. y Sterling K. Brown en actor de reparto. Aunque sería excelente obtener una victoria de Mark por su papel como Duncan Wedderburn en Poor Things—dando extraordinarios toques de comedia—o de Gosling por su hilarante papel como Ken en Barbie, Robert Downey Jr. ya tiene el Oscar casi en el bolsillo por su papel en Oppenheimer, donde interpreta a Lewis Strauss. Si se lo merece o no es muy arbitrario, pero como ya se llevó el BAFTA y el SAG, premios en la industria británica y en el gremio de actores respectivamente, el Oscar ya casi lo tiene asegurado.

En ese espectro, Cillian Murphy ya tiene el Oscar. Su papel como J. Robert Oppenheimer deslumbra, y es quizá la razón principal por la cual esta cinta funciona. Si no fuera por su extraordinario rol, las explosiones y torturas simplemente no tendría el mismo impacto. En esta categoría realmente no hay otros competidores que le hagan frente, pues ni Bradley Cooper o Jeffrey Wright le hacen realmente pelea.

Si nos vamos a la trinchera femenina, el debate se calienta. Porque si bien en la categoría de actriz de reparto Da’Vine Joy Randolph se apunta como ganadora, la terna para Mejor Actriz me tiene en conflicto. Para mí la indiscutible ganadora es Emma Stone, porque su papel en Poor Things como Bella Baxter es no solo el mejor de su carrera sino también una de las actuaciones más complejas y dinámicas que he visto en mi vida. Pese a ello, Lily Gladstone, la mujer que interpreta a Mollie Burkhart en la épica cinta de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, podría llevarse la codiciada estatuilla, porque ganó el SAG. Nada en contra de Gladstone, quien hace un trabajo decente, pero Emma Stone hace una legendaria interpretación. Sería un crimen si no la reconocen. Pero que una mujer indígena reciba el Oscar por primera vez parece ser más importante.

Y pues bueno, para Director y Película no hay discusión: Oppenheimer y Christopher Nolan se irán contentos. Sí, Poor Things, Past Lives y Barbie, así como otras extraordinarias cintas, tienen un corazón más latente, pero como hazaña cinematográfica y por sus mensajes políticos, este largometraje los tendría merecidos y es una película con un terror real que te enchina la piel.

Lo único malo de la premiación en ese sentido, además de no poder premiar a tanta película increíble, es que la ceremonia como tal no será tensa. A menos que los discursos sean emotivos y Emma Stone sorprenda. Ya les contaré la próxima semana.

