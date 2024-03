A lo largo de la historia del pop se ha hablado de presuntas rivalidades entre figuras femeninas, una de las más comunes era entre Madonna y Kylie Minogue, dos de las figuras más importantes de la música pop.

Este jueves en vísperas del 8M durante The Celebration Tour de la Reina del Pop la cantante australiana se encontraba entre el público junto a Lenny Kravitz y pasó lo inesperado: subió al escenario.

Las redes sociales enloquecieron pues ambas figuras representativas del pop estaban juntas en un escenario, sueño que muchos anhelaban desde que ambas consagraron sus carreras.

Minogue traía una blusa con el nombre de la estadounidense.

En este breve encuentro Madonna interpretó “I will survive” y “Can’t Get You Out of My Head”, tema clásico de Kylie Minogue logrando esto:

Kylie and Madonna. I don’t have words at the moment. Just being sent videos… pic.twitter.com/876KnYif8F — Bradley Stern (@MuuMuse) March 8, 2024

Las redes sociales enloquecieron y muchos consideraron este hecho como algo digno para la historia del pop ¿será que esto logra una colaboración?

Kylie Minogue agradeció a Madonna mediante su cuenta de Instagram.

“MADONNA. ¡¡¡Ha pasado mucho tiempo!!! ¡¡¡ME ENCANTÓ estar contigo!!!! Gira de celebración Y ahora es el Día Internacional de la Mujer…. GRACIAS y AMOR, AMOR, AMOR”.