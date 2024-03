“El mundo y la política se mueven por incentivos”, aseguró el candidato a jefe de Gobierno del PAN, PRI y PRD, Santiago Taboada, al señalar que la Ciudad de México carece de incentivos para atraer inversión.

En encuentro privado con integrantes del Club de Industriales, el abanderado de la coalición ‘Va por la CDMX’ acusó que la capital no ofrece incentivos ni certezas para inversionistas.

“Hay oportunidades que estamos perdiendo. La seguridad y la certeza jurídica es lo que nos están pidiendo para venir a invertir. Por supuesto que no hay certeza jurídica si de un día al otro cambias las reglas… ningún otro punto del país tiene las entradas, las salidas y la logística que tiene la Ciudad de México, pero estamos viendo el crecimiento en otros lados, cuando aquí se tendría que sostener esa inversión. Las inversiones se mueven por incentivos, ¿Qué incentivos tiene alguien en esta ciudad para invertir? No hay seguridad, no hay certeza”, aseguró.

En este sentido, señaló prioritario atender el tema de seguridad para que empresarios y comerciantes tengan la confianza de realizar sus actividades en la Ciudad.

“No hay manera de atraer inversión si no hay seguridad… les van a venir a decir que hoy tenemos cifras de inversión extranjera directa, lo que no les van a decir es que no tiene que ver con ninguna inversión, es reinversión, es decir, no hay un nuevo proyecto de inversión en esta ciudad”, indicó.

Finalmente, Santiago Taboada aseguró destacó el área de oportunidad en materia de economía circular, por lo que propuso establecer esquemas de responsabilidad social y economía local.

“Por supuesto que necesitamos de ustedes porque son generadores de empleo, no el gobierno. Ustedes nos pueden ayudar a mejorar las condiciones de vida de la ciudad. Necesitamos compromiso, pero también que ustedes se sientan incentivados”, mencionó a empresarios.

